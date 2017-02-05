Неделя будет морозной, солнечной и без осадков, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.





В понедельник, 6 февраля, в Витебске облачно и без осадков. Температура воздуха днем −9…−11°C. Ветрено.

Вторник обещает быть солнечным, без осадков. Но станет холоднее: температура воздуха в течение суток −13…−16°C.

В среду, 8 февраля, ночью и утром температура −16…−20 °C, днем —

−13…−15°C. Ясный день без осадков.

В четверг, 9 февраля, столбик термометра ночью и утром покажет до −21 °C, днем — до −14 °C. Небольшая облачность, без осадков.

В пятницу, 10 февраля, сплошная облачность, без осадков, туман. Значительно потеплеет: ночью — −11…−13°C, днем — −5…−7°C.

Погода в Витебске и области .

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