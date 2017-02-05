﻿ Мороз и солнце. Погода в Витебске на неделю. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мороз и солнце. Погода в Витебске на неделю

06.02.2017 11:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Неделя будет морозной, солнечной и без осадков, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


В понедельник, 6 февраля, в Витебске облачно и без осадков. Температура воздуха днем −9…−11°C. Ветрено.

Вторник обещает быть солнечным, без осадков. Но станет холоднее: температура воздуха в течение суток −13…−16°C.

В среду, 8 февраля, ночью и утром температура −16…−20 °C, днем —
−13…−15°C. Ясный день без осадков.

В четверг, 9 февраля, столбик термометра ночью и утром покажет до −21 °C, днем — до −14 °C. Небольшая облачность, без осадков.

В пятницу, 10 февраля, сплошная облачность, без осадков, туман. Значительно потеплеет: ночью — −11…−13°C, днем — −5…−7°C.

Погода в Витебске и области.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неделя будет морозной, солнечной и без осадков, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На текущей неделе синоптики прогнозируют усиление морозов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика