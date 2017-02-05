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На текущей неделе синоптики прогнозируют усиление морозов

06.02.2017 11:00 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 февраля. На текущей неделе морозы усилятся, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

"Погоду в Беларуси будет определять арктический антициклон. В очередной раз сработает ультраполярный атмосферный процесс. Воздушные массы, распространяясь с Карского моря, обусловят очень холодную погоду. Дополнительное ощущение холода будет создавать крепкий ветер. Температура по ощущениям окажется на 5—7 градусов ниже фактической. Холоднее будет по северо-востоку страны, немного теплее по юго-западу, где скажется влияние фронтального раздела. На отдельных участках дорог гололедица", — отметил синоптик.

Во вторник, 7 февраля, температура в течение суток минус 12—18°С, по юго-западу минус 8—11°С, ночью по северо-востоку при прояснениях минус 19—22°С. Преимущественно по юго-западной половине страны снег.

В среду, 8 февраля, морозы окрепнут: ночью минус 13—20°С, по северо-востоку минус 21—24°С, при прояснениях минус 25—28°С, в юго-западных районах минус 9—12°С; днем от минус 9°С по юго-западу до минус 17°С по северо-востоку. По юго-западной половине республики снег, слабая метель.

В четверг, 9 февраля, ночью минус 13—20°С, по северо-востоку минус 21—24°С, при прояснениях минус 25—28°С, в юго-западных районах минус 9—12°С; днем от минус 8°С по юго-западу до минус 17°С по северо-востоку. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу республики кратковременный снег.

В пятницу, 10 февраля, ночью минус 12—19°С, при прояснениях минус 25°С; днем минус 5—12°С. Преимущественно без осадков.

"В выходные дни характер погоды немного изменится — появится облачность и морозы ослабнут", — сообщил Рябов. Ночью минус 8—15°С, при прояснениях до минус 20°С; днем минус 3—10°С. Преимущественно без осадков, лишь по востоку страны возможен небольшой снег.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 февраля. На текущей неделе морозы усилятся, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии,...

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