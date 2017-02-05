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В Витебске у безработного изъята партия таблеток с психотропом
06.02.2017 11:06 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 февраля. В Витебске 3 февраля сотрудники Октябрьского РОВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали неработающего 1978 года рождения местного жителя.
Как сообщает УВД Витебского облисполкома, в ходе обыска у мужчины обнаружено и изъято 329 таблеток, содержащих в своем составе опасное психотропное вещество клонидин. 4 февраля в отношении задержанного городским отделом Следственного комитета возбуждено дело по ч. 1 ст. 328 УК.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 6 февраля. В Витебске 3 февраля сотрудники Октябрьского РОВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали неработающего 1978 года рождения местного...
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