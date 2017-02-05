В подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве подозревают 39-летнего могилевчанина. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в областном управлении СК.

Обвиняемый знал, что сын знакомого отбывает наказание в одном из исправительных учреждений на территории Могилевской области. Он сказал, что якобы может помочь передать взятку должностному лицу, чтобы заключенного либо освободили условно-досрочно, либо этапировали в Могилев.

Знакомый доверился мошенник и передал ему 800 долларов. Подозреваемый изначально не намеревался выполнять обещание, а деньги присвоил. Подозреваемый находится под стражей.

Следствие полагает, что от действий обвиняемого могли пострадать другие люди, поэтому просит граждан сообщить о подобных случаях по телефонам: (8 0222) 29−82−62, 29−81−91.

Люди, которые пытаются решить свои проблемы с помощью взятки, также могут быть привлечены к уголовной ответственности. Заявившие о таком факте добровольно от уголовного преследования освобождаются.