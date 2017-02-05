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"Обещал помочь сыну-заключенному". В Могилеве задержали мошенника
06.02.2017 11:25 — Новости Общества | Tut.by
В подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве подозревают 39-летнего могилевчанина. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело,
Обвиняемый знал, что сын знакомого отбывает наказание в одном из исправительных учреждений на территории Могилевской области. Он сказал, что якобы может помочь передать взятку должностному лицу, чтобы заключенного либо освободили условно-досрочно, либо этапировали в Могилев.
Знакомый доверился мошенник и передал ему 800 долларов. Подозреваемый изначально не намеревался выполнять обещание, а деньги присвоил. Подозреваемый находится под стражей.
Следствие полагает, что от действий обвиняемого могли пострадать другие люди, поэтому просит граждан сообщить о подобных случаях по телефонам: (8 0222) 29−82−62, 29−81−91.
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Мужчина выманил у знакомого 800 долларов якобы для взятки должностному лицу.
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