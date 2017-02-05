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Жильцов дома в Витебске эвакуировали из-за обнаруженных боеприпасов
06.02.2017 11:32 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 февраля. Опасную находку обнаружили днем 3 февраля работники коммунальных служб во время проведения ремонтных работ в подвальном помещении жилого дома 23/34 по улице Советской в Витебске.
Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, были обнаружены минометная мина калибром 50 мм, 200 патронов, 7 пуль и 24 гильзы различных калибров времен Великой Отечественной войны.
Сотрудники Октябрьского РОВД эвакуировали 54 жильцов дома.
Боеприпасы изъяты военнослужащими в/ч 5524.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 6 февраля. Опасную находку обнаружили днем 3 февраля работники коммунальных служб во время проведения ремонтных работ в подвальном помещении жилого дома 23/34...
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