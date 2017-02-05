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Средний вес - 45 кг. В Кобринском районе отстрелили 8 волков, которые держали в страхе деревню

06.02.2017 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Охотники отстрелили стаю волков, которая не давала покоя жителям деревни Повитье. С декабря прошлого года бродячие хищники подходили вплотную к населенному пункту, а ночью забирались на участки и загрызали домашних собак.


Фото Ивана Концевича

Охота на волков продолжалась больше месяца, сообщил руководитель охотхозяйства «Сафари на Полесье» Антон Рудь.

Охотники, арендаторы охотугодий и представители местной власти регулярно выходили в рейды. В результате с середины декабря по конец января специалистам удалось отстрелить восемь хищников. Предположительно, стая, которая захаживала в Повитье, насчитывала десять особей. Из них лишь один остался в живых, второй — серьезно ранен.

«Это украинские волки. Они оттуда приходят и туда же убегают. Часть волков добыта на привадах (туши павших животных, которые используются для приманки — TUT.BY), а часть — флажками. Мы делали облавы, они прорывались и уходили в Украину. Сейчас в деревне все спокойно. Все волки примерно одного размера и окраса. Средний вес — около 45 кг», — отметил Антон Рудь.

Напомним, о стае волков, которые повадились нападать на домашних животных, TUT.BY рассказали жители деревни Повитье, Кобринского района. Чаще всего хищников замечали рано утром и поздним вечером. На людей стая не нападала. Жертвами волков становились преимущественно собаки. За несколько недель такого соседства хищники загрызли 15 псов.

 
 
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Хищники жили в Украине, а поохотиться приходили в пригораничную дереню Кобринского района.

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