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У столичного предпринимателя изъяли почти 4 кг психотропов
06.02.2017 11:36 — Новости Общества | Tut.by
В минувший четверг, 2 февраля, сотрудники милиции задержали минчанина. В его машине и квартире обнаружили психотропное вещество альфа-PVP — в достаточно большом объеме. Об этом
Известно, что мужчина работает индивидуальным предпринимателем. В его машине Toyota и снимаемой квартире нашли 3,87 кг психотропного вещества альфа-PVP.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без.
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Если вина мужчины будет доказана, ему грозит срок - от 8 до 15 лет.
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