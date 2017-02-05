В минувший четверг, 2 февраля, сотрудники милиции задержали минчанина. В его машине и квартире обнаружили психотропное вещество альфа-PVP — в достаточно большом объеме. Об этом сообщае т МВД Беларуси.

Известно, что мужчина работает индивидуальным предпринимателем. В его машине Toyota и снимаемой квартире нашли 3,87 кг психотропного вещества альфа-PVP.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без.