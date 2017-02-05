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Важные дела: на что собирают деньги белорусы

06.02.2017 12:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Все больше социально значимых проектов появляется на отечественных краудфандинговых платформах — некоторые из них могут заинтересовать и вас.

Важные дела: на что собирают деньги белорусы
© Sputnik/ Елена Васильева
Солодуха не одолел краудфандинг: будет ли новый альбом?

Краудфандинг начал активно развиваться в Беларуси несколько лет назад. Сейчас в стране функционируют две крупные платформы для сбора средств на интересные проекты, а все больше белорусов жертвуют деньги на важные по их мнению вещи. Sputnik подготовил обзор актуальных проектов.

Приложение для помощи детям и животным

В команде создания платформы "Я хочу помочь" — три человека, в том числе и известный телеведущий Виталий Воднев. Предполагается, что благодаря этому приложению одни смогут обращаться за помощью, а другие — помогать им. Рассчитана платформа на полезные дела как для животных, так и для детей-сирот.

Поддержать проект и узнать подробности можно на страничке описания "Хочу помочь".

Важные дела: на что собирают деньги белорусы
© Sputnik/
Приложение "Я хочу помочь" рассчитано на тех, кто хочет сделать что-то хорошее, но не знает как

Проект по социализации сирот

Некоммерческое учреждение "Нити дружбы" уже реализуют в Беларуси проект наставничества — взрослые могут брать на попечение сирот и становиться не только их гостями в выходные дни, но и настоящими старшими товарищами. Сейчас же волонтеры хотят запустить проект "Дружная кухня" — через него они планируют социализировать детей-сирот при помощи совместной готовки, а заодно и позволять им выработать навыки самостоятельной жизни.

Прочитать подробнее и поддержать "Дружную кухню" можно на платформе Talaka.

Важные дела: на что собирают деньги белорусы
© Sputnik/
Многие дети, воспитывающиеся в детских домах, не имеют даже минимального представления о том, как устроен быт

IT-школа для слабослышащих

Одна из столичных компания захотела запустить школу высоких технологий и программирования для инвалидов по слуху под названием Myfreedom.Connect. После обучения в такой школе ее воспитанники (как дети, так и взрослые) смогут заниматься моделированием игровой графики, визуализацией интерьеров и другими интересными проектами.

Подробности о проекте и возможность поддержать — на странице описания проекта.

Важные дела: на что собирают деньги белорусы
© Sputnik/
Этот проект призван помочь людям с ослабленным слухом

Еще IT: для детей из приютов

Проект по проведению IT-курсов в детских приютов ориентировано на воспитанников столичных центров — туда часто попадают дети из неблагополучных детей, а некоторые и вовсе сбегают сами из дома. Кроме организации самих курсов, активисты планируют отремонтировать компьютерный класс в одном из приютов и провести туда хороший интернет — чтобы дети могли действительно чему-то научиться.

Важные дела: на что собирают деньги белорусы
© Фото:
IT-курсы для для сирот и детей из неблагополучных семей помогут кому-то найти свою дорогу в жизни

Узнать про "ИТ-курсы в детских приютах" и поддержать волонтеров можно на сайте проекта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
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На белорусских краудфандинговых платформах появляется все больше полезных социальных проектов.

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