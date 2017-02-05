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Школьную программу снова переработают

06.02.2017 12:02 — Новости Общества | БДГ  
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Вице-премьер Василий Жарко анонсировал переработку школьной программы к новому учебному году.

Как рассказал Жарко в  интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ, работа над учебной программой идет постоянно.

«Общаясь с преподавателями, с учителями в школах, с родителями, все озвучивают и признаются в том, что действительно она перегружена. Она несовершенна и требует доработки. Я дал поручение Министерству образования создать рабочие группы из опытных учителей, из опытных руководителей наших институтов. У нас учебными программами занимается Национальный институт образования. И он должен все это аккумулировать. В рабочую группу входят и учителя из регионов, сельских школ. Этот процесс постоянный», — отметил Жарко, добавив, что сегодня учителя зачастую занимаются не своей работой.

Чиновник выразил уверенность в том, что воспитание ребенка - задача родителей и школы, но на учителе лежит ответственность за школьную программу.

«Прежде всего его (учителя - ред.) задача — научить ребенка. Тогда не потребуются репетиторы. Ведь кто такие репетиторы? Это те же учителя. Ученик был перегружен, не успел подготовиться, а вот в субботнее время или в воскресенье, мы знаем на многих примерах, на своих детях, десятый-одиннадцатый классы — репетиторство, если хочешь поступить в высшее учебное заведение. Этого не должно быть. Конечно, может, где-то если временно взять и углубить знания, но не на постоянной основе», - отметил Жарко.

Вице-премьер также отметил, что в образовании нельзя бросать старый опыт, однако следует учитывать и современные тенденции.

Напомним, что с приходом на должность министра образования Игоря Карпенко, в Беларуси были введены некоторые новшества. Так, постановлением Министерства образования был введен запрет на сбор наличных денег родительскими комитетами. Кроме этого, в ведомстве было принято решение сделать субботу шестым учебным днем, однако позднее было пояснено, что посещение школы в этот день останется добровольным.
 
 
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Вице-премьер Василий Жарко анонсировал переработку школьной программы к новому учебному году. Как рассказал Жарко в  интервью программе «Контуры» телеканала...

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