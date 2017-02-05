В выходные социальные сети взорвали сообщения о том, что до Беларуси дошла смертельная детская игра. Суть которой, как можно ближе пробежать перед колесами машины, и остаться живым, если повезет, конечно. Перепуганные родители стали сбрасывать друг другу информацию с просьбой «Репост!». В панику пришлось вмешаться правоохранительным органам.



Фото: TUT.BY

Пользователи соцсетей стали публиковать якобы официальную новость: «МЧС предупреждает: опасная игра „Беги или умри“ дошла до Беларуси!». В ней представитель ведомства заявил — эта проблема теперь актуальна и для Беларуси. Правда, чуть позже выяснилось: МЧС не делал никаких официальных заявлений.

— Девушка, на которую стали ссылаться журналисты, действительно работает в МЧС, сейчас она находится в декретном отпуске. Ситуация заключалась в том, что она на своей странице в социальных сетях разместила сообщение про игру «Бели или умри», добавив всего одно предложение: «Актуально и для нас». Журналисты не проверив ни информацию, ни должность человека, который это написал, выдали новость с таким заголовком, — комментирует TUT.BY официальный представитель МЧС по Беларуси Виталий Новицкий.

Дальше к делу подключился Следственный комитет.

— Это вброс. Мы проверили данную информацию, в Следственном комитете нет ни одного дела, в котором бы фигурировала данная игра. Ни один ребенок от нее не пострадал, — заявила Юлия Гончарова, официальный представитель СК.

Все страшилки про новомодную игру оказались выдумкой. В России родители получали такие же сообщения только якобы от имени Департамент образования РФ, но тот опроверг эту информацию. Потом волна дошла до Казахстана, а теперь — и до Беларуси.

Такие новости в интернете появляются с завидной периодичностью. Буквально несколько месяцев в соцсетях пугали бандой педофилов, которые поджидают детей возле школы или дома, просят помочь поймать убежавшего котенка, а потом маленькую жертву заталкивают в машину и увозят в неизвестном направлении. Как правило, что в России, что в Беларуси тексты подобных сообщений одинаковые, в зависимости от региона меняются только название улиц, где орудуют преступники.