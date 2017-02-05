|
Председатель ликвидационной комиссии минской компании обвиняется в получении взяток
06.02.2017 12:47 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 февраля. В Минске завершено следствие в отношении председателя ликвидационной комиссии одного из акционерных обществ.
Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович, председатель ликвидационной комиссии с июля по октябрь 2016 года неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения от руководителя одной из коммерческих организаций. Намереваясь получить взятку, председатель сообщала арендодателю, что увеличит стоимость арендной платы занимаемых им площадей, а также запретит использовать оборудование акционерного общества.
В результате должностному лицу было передано 4 тыс. долларов США, а также изготовлен мангал стоимостью свыше 2 тыс. рублей.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователями были получены сведения, что руководитель коммерческой организации неоднократно пытался решить вопрос по использованию оборудования акционерного общества на законных основаниях, однако каждый раз получал отказ со стороны председателя ликвидационной комиссии.
На основе собранных по уголовному делу доказательств должностному лицу следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, в крупном размере). Обвиняемый заключен под стражу.
Уголовное дело передано в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 6 февраля. В Минске завершено следствие в отношении председателя ликвидационной комиссии одного из акционерных обществ. Как сообщил БелаПАН официальный...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии