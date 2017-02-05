﻿ В Витебске в подвале довоенного дома обнаружили боеприпасы. Эвакуировали более 50 человек. 21.by
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В Витебске в подвале довоенного дома обнаружили боеприпасы. Эвакуировали более 50 человек

06.02.2017 12:54 — Новости Общества | Tut.by  
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В подвале жилого дома № 23/34 на улице Советской в Витебске 3 февраля обнаружили минометную мину и арсенал боеприпасов. Правоохранители эвакуировали более 50 человек, сообщает пресс-служба милиции региона.


Дом 23/34 на улице Советской. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Работники ЖЭУ во время ремонта в подвале дома обнаружили минометную мину калибром 50 мм, а также 200 патронов, 7 пуль и 24 гильзы различных калибров времен Великой Отечественной войны.

Из дома эвакуировали 54 жильца. Боеприпасы изъяли военнослужащие в/ч 5524.

Здание № 23/34 на улице Советской известно как 4-й коммунальный дом в Витебске. Его построили в 1929—1935 годах. Тогда это был новый тип жилья в СССР. Cемьи здесь жили в отдельных квартирах, а на первом этаже находились помещения для общего пользования: столовая, магазин, красный уголок, комнаты отдыха.

 
Теги: Витебск
 
 
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Здание № 23/34 на улице Советской известно как 4-й коммунальный дом в Витебске.

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