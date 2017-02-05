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В Витебске в подвале довоенного дома обнаружили боеприпасы. Эвакуировали более 50 человек
06.02.2017 12:54 — Новости Общества | Tut.by
В подвале жилого дома № 23/34 на улице Советской в Витебске 3 февраля обнаружили минометную мину и арсенал боеприпасов. Правоохранители эвакуировали более 50 человек,
Работники ЖЭУ во время ремонта в подвале дома обнаружили минометную мину калибром 50 мм, а также 200 патронов, 7 пуль и 24 гильзы различных калибров времен Великой Отечественной войны.
Из дома эвакуировали 54 жильца. Боеприпасы изъяли военнослужащие в/ч 5524.
Здание № 23/34 на улице Советской известно как
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Здание № 23/34 на улице Советской известно как 4-й коммунальный дом в Витебске.
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