В подвале жилого дома № 23/34 на улице Советской в Витебске 3 февраля обнаружили минометную мину и арсенал боеприпасов. Правоохранители эвакуировали более 50 человек, сообщает пресс-служба милиции региона.



Дом 23/34 на улице Советской. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Работники ЖЭУ во время ремонта в подвале дома обнаружили минометную мину калибром 50 мм, а также 200 патронов, 7 пуль и 24 гильзы различных калибров времен Великой Отечественной войны.

Из дома эвакуировали 54 жильца. Боеприпасы изъяли военнослужащие в/ч 5524.

Здание № 23/34 на улице Советской известно как 4-й коммунальный дом в Витебске. Его построили в 1929—1935 годах. Тогда это был новый тип жилья в СССР. Cемьи здесь жили в отдельных квартирах, а на первом этаже находились помещения для общего пользования: столовая, магазин, красный уголок, комнаты отдыха.