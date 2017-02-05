С 10 рублей в год до 10 рублей — за каждый месяц. Так возросли расходы на вывоз мусора у одной из многодетных семей в Слуцком районе. И если еще учесть, что вторичные ресурсы — бумагу, пластик, стекло или металлолом — дети из дома несут в школу, где принимают сырье на переработку, то предъявляемая взрослым за вывоз оставшихся (и, казалось бы, минимальных объемов) бытовых отходов сумма кажется явно завышенной… МЛЫН.BY проверил, так ли это на самом деле.





— Положено вроде как 6 литров мусора в день на каждого жильца дома. Наша семья состоит из 7 человек. Вот и получается цифра — 42 литра отходов в сутки, — объясняет жительница деревни Жилин Брод Екатерина Максакова. — Вы можете себе представить?! По их нормативам выходит, что я весь день только мусор и складирую, который они потом обязаны вывезти… Как мне кажется, тут явное завышение норматива, следовательно — и переплата по данному виду коммунальных услуг.

Если продолжить расчеты за неделю и тем более месяц — действительно, цифра может получиться, образно говоря, астрономическая. Причем норматив единый для детей и взрослых.

— Это далеко не первая жалоба от них, — комментирует очередное возмущение местной жительницы председатель Первомайского сельсовета Слуцкого района Леонид Казак. — И мы неоднократно разъясняли, что если раньше плата за вывоз мусора взималась только с хозяина дома, то теперь, по решению Совета Министров Беларуси, сумма зависит от числа прописанных жильцов.

В минувшем году было принято решение о поэтапном закрытии мини-полигонов ТБО, расположенных на селе. С 1 января 2016 года услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами на селе, как и в городах, вошла в перечень основных, то есть обязательных для предприятий ЖКХ. Это значит, что владельцы и проживающие в частных домах обязаны передавать отходы и вовремя оплачивать счета, а коммунальники — осуществлять вывоз и утилизацию мусора. И с юридической точки зрения, каждый человек и организация — производители отходов. Правда, сельские жители почему-то берутся эту законную норму оспаривать.





— «Я ўсё ў печцы палю!»… «Шкарлупу на агарод нясу!»… Я пока пять лет работал председателем сельсовета, наслушался этих баек, — рассказывает заместитель председателя Слуцкого райисполкома по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондаревич. — А на деле выходит, что пищевые отходы, может, и остаются на участке владельца дома, а все жестянки и пластик — либо в канаве по соседству, либо в ближайшем лесу. Другой пенсионер мне говорит: «Я макулатуру и стеклянные бутылки сдаю!». Но вы же получаете деньги за сданное вторсырье, определенную сумму, а в документе оставляете фамилию и подпись — можно проверить. Но, как оказывается, люди хитрят и попросту не хотят платить.

В соответствии с законодательством вывоз, обезвреживание и переработка твердых коммунальных отходов является основной жилищно-коммунальной услугой и оказывается в обязательном порядке. Поэтому отказаться от нее нельзя, даже если вы не заключали соответствующий договор. А раз услуга оказывается, за нее необходимо платить.

Зампред отмечает, что в некоторых частных домах проживают семьи из 11 человек. Но не редкость, когда по одному адресу прописаны трое, в действительности же проживает, к примеру, одинокая пенсионерка. Тогда платить за коммунальные услуги, в том числе за вывоз мусора, ей приходится втридорога. Справедливо ли? Почти наверняка. Ведь если родственники числятся, но не проживают по месту регистрации, то по фактическому месту пребывания также не платят. Стоит сказать, что и такие понятия, как «отходы не образуются» или «отходов нет», в законодательстве не закреплены.

Между тем с экспансией торговых сетей на село, доставкой товаров из супермаркетов такого мусора, как пакеты из-под сока или молока, одноразовая столовая посуда и фантики от конфет, контейнеры или лотки для упаковки мяса или яиц, образуются немалые объемы. Что уж говорить о молодых семьях, где в общем объеме мусора самую значительную долю занимают детские подгузники. Вот и появилась еще одна категория плательщиков, которая использует нормативные объемы по максимуму.

— Особенно летом: сорняки с огородов или строительный мусор хозяева собирают в пакеты. Да и когда принимают гостей за городом, количество отходов увеличивается. Но коммунальники забирают весь мусор, даже если недельный норматив немного превышен, ведь здесь еще возникает вопрос санитарно-эпидемиологической безопасности. Но главное — количество стихийных свалок, несанкционированных полигонов и замусоренных перелесков значительно сокращается, — поясняет Дмитрий Бондаревич.

P. S. Что же касается многодетной семьи из Жилина Брода, то в доме, по сути, проживают две семьи: мать (собственник) с сыном, а также дочь с супругом и трое детей — таковы жизненные обстоятельства. К тому же многодетная семья стоит в очереди на жилье, так что сразу после получения собственных квадратных метров их выплаты по коммунальным платежам снизятся почти вдвое.

К сведению

Если плательщик коммунальных услуг намерен отсутствовать по месту жительства более 10 суток подряд и предварительно поставил об этом в известность организацию, производящую начисление платы за коммунальные услуги, предусмотрен перерасчет.

Необходимо лишь представить соответствующие документы. При выезде за границу, к примеру, — именные проездные билеты или иное официальное подтверждение нахождения за пределами страны. Перерасчет может быть произведен при наличии справок из санаторно-курортных и других оздоровительных организаций; о пребывании в больничном стационаре; с места предварительного заключения или лишения свободы; из части по месту прохождения срочной воинской службы, сборов. При выезде в другие сельские населенные пункты или на дачные участки, на учебу, в командировку представляется справка из сельисполкома, садоводческого товарищества, учебного заведения, с места работы. При выезде для ухода за инвалидом I группы либо человеком, достигшим 80-летнего возраста, -справка районного управления по труду, занятости и социальной защите населения.

Если пожилые люди выезжают на зиму к детям в город, они могут зарегистрироваться по месту пребывания и представить в организацию, начисляющую плату за обращение с ТБО, письменное заявление и подтверждающие документы.

Не редкость, когда дома используют под дачу, а также есть жилье в собственности, но там никто не зарегистрирован. В этом случае начисление платы производится исходя из норматива образования твердых коммунальных отходов на одного плательщика по субсидируемым тарифам для населения.