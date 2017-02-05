МИНСК, 6 фев — Sputnik. Случаев преднамеренного попадания под машины в Беларуси не было ни в минувшем году, ни с начала этого, сообщила Sputnik официальный представитель Госавтоинспекции Анна Банадык.

Информация о будто бы популярной среди подростков игре "Беги или умри" активно распространяется в социальных сетях: предполагается, что дети, получив команду из соцсетей, пробегают на минимальном расстоянии от движущихся машин. В Беларуси подобных инцидентов не зафиксировано, заявили Sputnik в ГАИ.

"Дети не ищут опасности. Бывают факты, когда дети по неосторожности выбегают на дорогу — особенно во дворах. Но преднамеренных случаев риска, чтобы дети или хотели совершить суицид, или выполняя чьи-то "инструкции" выбегали на дорогу, не было ни в прошлом году, ни в нынешнем", — прокомментировала Банадык.

Даже с учетом того, что игра, которую также называют "Синий кит", всего лишь придумка социальных сетей, в ГАИ напоминают: родителям необходимо рассказывать детям о безопасном поведении около дорог, а водителям — быть внимательными, особенно возле школ, детских садов и во дворах.

Подтверждают заявления представителя и официальные сводки ГАИ: никакого "всплеска" несчастных случаев с несовершеннолетними на дорогах нет.

Важно помнить и то, что белорусский уголовный кодекс предусматривает строгое наказание за склонение или доведение до самоубийства, особенно несовершеннолетних.

Смертельно опасные игры, впрочем, не обошли стороной многие другие страны: например, в России и Кыргызстане подобные "забавы" из социальных сетей приводили к реальным трагедиям. По информации российских силовиков, игра "Синий кит" заключается в заданиях, последним из которых становится самоубийство. Власти Кыргызстана открыли "горячую линию" по вопросам "игр" в соцсетях.