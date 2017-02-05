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Установлена точная дата основания Столбцов
06.02.2017 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Столбцовский районный Совет депутатов установил дату основания города Столбцы. Согласно решению местных депутатов, днем рождения города теперь будет считаться 20 июня 1593 года, сообщает
«Точную дату основания нашего города — 20 июня 1593 года — предложили историки, — говорит председатель Столбцовского райсовета депутатов Аркадий Казяковский. — В октябре прошлого года в Столбцах прошла научно-практическая конференция „Стаўбцоўшчына — гісторыка-культурная спадчына Наднёманскага рэгіёна“, организаторами которой выступали Институт истории Национальной академии наук и Столбцовский районный исполнительный комитет. Увлекательный исторический экскурс в прошлое города сделал доцент Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук Андрей Латушкин. На основании изученных материалов фонда рода Слушек, хранящихся в Главном архиве древних актов в Варшаве (Польша), он порекомендовал установить новую дату основания Столбцов, так как общепринятый до этого год первого упоминания нашего города (1511-й) оспаривался историками. Данное предложение вошло затем в резолюцию конференции — мы его рассмотрели и в итоге согласились с историками».
«В конце 16-го столетия Столбцы имели совсем другое название, — отмечает Андрей Латушкин. — В привилее польского короля и великого князя литовского Жигимонта ІІІ, данного вдове кричевского старосты 20 июня 1593 года на проведение торгов и ярмарок, данный населенный пункт упоминается как „нововсаженное (основанное недавно) местечко Сверженское над Немном, в повете Минском лежащее“. Однако это название просуществовало относительно недолго. Дело в том, что на другом берегу реки Неман уже располагалось принадлежащее князьям Радзивиллам местечко под названием Свержно — это сегодняшняя деревня Новый Свержень».
Налицо была путаница, и, чтобы ее избежать в документообороте, Слушки переименовали основанное ими в своих владениях местечко. В частности, в одном из судебных дел между Слушками и Радзивиллами, датированном 1632 годом, то же самое местечко, расположенное на правом берегу Немана, уже упоминается под названием Столбцы (в оригинале — Столпцы).
Поэтому, по мнению историка, вполне справедливо, что временем основания Столбцов выступает именно дата 20 июня 1593 года.
Кстати, тем же решением депутаты райсовета установили дату 20 июня как День города Столбцы.
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Согласно решению местных депутатов, днем рождения города теперь будет считаться 20 июня 1593 года.
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