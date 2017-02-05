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Лилия Ананич поручила внедрить в Беларуси современную систему измерения телеаудитории

06.02.2017 13:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 февраля. Министр информации Лилия Ананич поручила принять в 2017 году "исчерпывающие меры" для внедрения в Беларуси современной системы измерения телевизионной аудитории. Такое поручение чиновница дала на заседании коллегии Мининформа 6 февраля в Минске, сообщает государственное информагентство БелТА.

По словам Ананич, более совершенный учет зрительской аудитории необходим для дальнейшего развития белорусского телевидения. Отсутствие такой системы, считает она, усложняет качественное медиапланирование, а также сдерживает наращивание объемов рекламного рынка.

Глава Мининформа также заявила о необходимости дальнейшей технологической трансформации белорусского телевидения. Она обратила внимание на то, что сегодня в формате телевидения высокой четкости вещают только телеканалы "МИР HD" и "Гродно Плюс".

"Для национальных телеканалов уже на ближайшую перспективу видится необходимым перевод контента всех телепрограмм обязательного общедоступного пакета в HD-формат, а также перевод изображения в формат 16:9 как максимально адаптированных для современных телеприемников, обеспечение звукового сопровождения в режиме стерео", — заявила министр информации.

Ананич подчеркнула, что приоритетной задачей для белорусских телеканалов является создание конкурентоспособного контента и увеличение доли телепрограмм собственного производства.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 6 февраля. Министр информации Лилия Ананич поручила принять в 2017 году "исчерпывающие меры" для внедрения в Беларуси современной системы измерения...

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