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"Госслужащие через переводчика общаются за границей". Лукашенко снова критикует Академию управления

06.02.2017 13:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Александр Лукашенко снова раскритиковал работу Академии управления при президенте, сообщает БЕЛТА. На этот раз — на совещании по оптимизации Администрации президента.


На фото: Академия управления при президенте Беларуси.

— Требуется объективная оценка деятельности Академии управления (кстати, оценку я уже дал). Пожалуйста, исполняйте и не затягивайте. Если нынешнее руководство Академии управления не понимает, что делать, его нужно немедленно заменить. Туда оно было и направлено для того, чтобы провести нормальную работу, — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, в Академии управления совершенствование работы необходимо начинать с образовательных программ.

— Надо посмотреть, кого мы там будем готовить, и под них делать программы. Туда должны попадать только перспективные будущие государственные служащие, которые завтра будут востребованы. А вы проанализируйте, сколько там получили образование людей, которые завтра вообще на пенсию уходят. Они как были в этих должностях, так и остались. Зачем мы туда их направляем, какой смысл в этом?"

Александр Лукашенко считает, что что получение образования в Академии управления не должно быть растянутым, однако за это время будущий управленец должен получать максимум необходимых знаний.

— Он оттуда должен выйти с хорошим знанием иностранного языка. Это же не дело, что сегодня госслужащие через переводчика общаются со своими сверстниками за границей, экспертами и прочими. Определенные знания юриспруденции, особенно экономики. Ну и управление, — отметил президент.

— Отбор в Академию управления с этого года должен быть поставлен на самый высокий уровень. Может быть, даже как мы назначаем кадры, с учетом рекомендаций. Из кадрового реестра или же по вертикали — райисполком, облисполком и другие органы определить, которые будут направлять туда людей и нести за это ответственность, — добавил глава государства.

Нарекания президент высказал и в адрес Информационно-аналитического центра при Администрации.

— Мы его видим часто? Он каким был с самого начала его создания, так таким и остался. Где-то, чего-то, как-то, может быть, главе Администрации или заместителю что-то принесет. Это должен быть самый лучший экспертный, аналитический центр, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Какая там аналитика? Какие там исследования? Кому они нужны? Там должны быть сосредоточены самые сильные кадры. Пусть их будет меньше, но они тоже должны работать, привлекая туда (на внештатной основе в качестве экспертов. — Прим. БЕЛТА) те кадры и силы, которые имеются в стране.

— Везде должен быть минимум служащих. За счет этого мы должны дать людям нормальную зарплату. Ни в Информационно-аналитическом центре, ни в других подразделениях не будут работать грамотные люди, если мы им не будем платить нормальную зарплату. Только за счет сокращения вы получите дополнительно эти деньги и плюс еще из бюджета к тому, что вы сэкономите, — заявил глава государства.

Александр Лукашенко неудовлетворен и работой Национального пресс-центра.

— Я вообще не понимаю, чем он занимается, — сказал президент. — Каждый день должна быть новизна. Если этой новизны нет, руководителя быть не должно. Его немедленно надо отстранять от работы.

Напомним: в пятницу, во время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко уже критиковал Академию управления при президенте.

— Кто оттуда выходит, чем они потом занимаются? Какое у них качество знаний? — задавался вопросами президент Беларуси.

 
 
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Досталось критики также Информационно-аналитическому центру и Национальному пресс-центру.

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