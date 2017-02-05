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Министерство информации в 2016 году вынесло 16 письменных предупреждений СМИ и интернет-ресурсам
06.02.2017 13:45 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 февраля. Министерство информации Беларуси в 2016 году вынесло 16 письменных предупреждений СМИ и интернет-ресурсам, сообщила министр информации Лилия Ананич 6 февраля на коллегии ведомства, передает государственное информагентство
По ее словам, в прошлом году Мининформ усилил контроль над соблюдением законодательства о СМИ распространителями телевизионной и радиовещательной продукции. Чиновница призвала подключиться к контролю за ними местные органы власти Беларуси.
Она сообщила, что за неоднократное нарушение законодательства о СМИ с 1 февраля региональный кабельный оператор "Рост" был исключен из госреестра распространителей продукции телевизионных и радиовещательных СМИ.
Ананич заверила, что Мининформ и в будущем будет требователен к компаниям, работающим на медиапространстве Беларуси, в плане соблюдения законодательства о СМИ.
"Мы и впредь будем принципиально подходить к вопросам соблюдения законодательства всеми участниками информационного поля, вплоть до принятия решений об ограничении доступа к тем ресурсам, деятельность которых входит в противоречие с национальными интересами", — заявила министр.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 6 февраля. Министерство информации Беларуси в 2016 году вынесло 16 письменных предупреждений СМИ и интернет-ресурсам, сообщила министр информации Лилия Ананич...
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