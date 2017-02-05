В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко недоволен работой некоторых организаций Администрации президента Глава государства потребовал "объективной оценки деятельности Академии управления". "Пожалуйста, исполняйте и не затягивайте. Если нынешнее руководство...

Глава государства потребовал "объективной оценки деятельности Академии управления". "Пожалуйста, исполняйте и не затягивайте. Если нынешнее руководство Академии управления не понимает, что делать, его нужно немедленно заменить. Туда оно было и направлено для того, чтобы провести нормальную работу", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. По словам главы государства, совершенствовать работу Академии управления необходимо начинать с образовательных программ. "Надо посмотреть, кого мы там будем готовить, и под них делать программы. Туда должны попадать только перспективные будущие государственные служащие, которые завтра будут востребованы", — сказал он. "А вы проанализируйте, сколько там получили образование людей, которые завтра вообще на пенсию уходят. Они как были в этих должностях, так и остались. Зачем мы туда их направляем, какой смысл в этом?" — добавил Лукашенко. По словам президента, получение образования в Академии управления не должно быть растянутым, но при этом будущий управленец должен получать максимум необходимых знаний. "Он оттуда должен выйти с хорошим знанием иностранного языка. Это же не дело, что сегодня госслужащие через переводчика общаются со своими сверстниками за границей, экспертами и прочими. Определенные знания юриспруденции, особенно экономики. Ну, и управление", — отметил Лукашенко. "Отбор в Академию управления с этого года должен быть поставлен на самый высокий уровень. Может быть, даже как мы назначаем кадры, с учетом рекомендаций. Из кадрового реестра или же по вертикали (райисполком, облисполком и другие органы) определить, которые будут направлять туда людей и нести за это ответственность", — заявил глава государства. Лукашенко также подверг критике работу Информационно-аналитического центра при Администрации президента. "Мы его видим часто? Он каким был с самого начала его создания, так таким и остался: где-то, чего-то, как-то, может быть, главе Администрации или заместителю что-то принесет. Это должен быть самый лучший экспертный аналитический центр. Какая там аналитика? Какие там исследования? Кому они нужны? Там должны быть сосредоточены самые сильные кадры. Пусть их будет меньше, но они тоже должны работать, привлекая туда те кадры и силы, которые имеются в стране", — отметил глава государства. По его словам, "везде должен быть минимум служащих". "За счет этого мы должны дать людям нормальную зарплату. Ни в Информационно-аналитическом центре, ни в других подразделениях не будут работать грамотные люди, если мы им не будем платить нормальную зарплату. Только за счет сокращения вы получите дополнительно эти деньги и плюс еще из бюджета к тому, что вы сэкономите", — заявил президент. Александр Лукашенко также неудовлетворен работой Национального пресс-центра. "Я вообще не понимаю, чем он занимается. Каждый день должна быть новизна. Если этой новизны нет, руководителя быть не должно. Его немедленно надо отстранять от работы", — сказал глава государства. Он добавил, что все эти структуры должны быть органично включены в процессы выработки решений, исходящих из Администрации, а также должны участвовать во внесении замыслов и различных идей. Академия управления при президенте Республики Беларусь основана на базе Академии управления при Совете Министров БССР, которая была создана в 1991 году. Статус президентской Академии управления получила в 1995 году. Занимается подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации руководящих кадров государственных органов и организаций. По данным официального сайта вуза, с момента создания Академии обучение в ней прошли более 85 тысяч студентов и слушателей. Ректором Академии управления при президенте является 40-летний Марат Жилинский, назначенный на эту должность в декабре 2014 года. Информационно-аналитический центр при Администрации президента создан указом главы государства от 13 сентября 2006 года. На сайте ИАЦ отмечается, что центр является "ведущей государственной научно-исследовательской организацией в области информационно-аналитического обеспечения президента Республики Беларусь и Администрации президента по стратегическим направлениям политической, социально-экономической и духовной жизни общества". Миссия ИАЦ — "способствовать стабильному и эффективному развитию Республики Беларусь посредством анализа различных сфер функционирования белорусского государства и разработки предложений по их совершенствованию". Директор ИАЦ — 41-летний Александр Дербин, назначенный на эту должность в июле 2014 года. Государственное учреждение "Национальный пресс-центр Республики Беларусь" — некоммерческая организация, созданная Администрацией президента для оперативного распространения информационных материалов о деятельности президента, Национального собрания, Совета министров, Администрации президента и других госорганов, об общественно-политической и социально-экономической жизни республики, а также для обеспечения регулярных государственных, общественных и международных связей в области информации. Директор Национального пресс-центра Иван Соколовский занимает эту должность с августа 1996 года.