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Следователи работают с могилевчанкой, выбросившей из окна девятимесячную внучку
06.02.2017 14:00 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 февраля. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета Беларуси проводится предварительное следствие по уголовному делу по факту покушения на убийство малолетнего ребенка.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Могилевской области Оксана Соленюк, днем 31 января девятимесячную девочку с телесными повреждениями под окнами одного из многоэтажных домов в Могилеве обнаружили прохожие.
Установлено, что ребенок упал из окна квартиры на пятом этаже. Там живут родители и бабушка девочки.
Несмотря на падение с такой большой высоты, девочка осталась жива, ее госпитализировали в Могилевскую областную детскую больницу, где оказывается вся необходимая медицинская помощь.
При проведении проверки выяснилось, что в квартире находилась бабушка потерпевшей — 1969 года рождения. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Она задержана по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления. В отношении могилевчанки возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 и п. 2 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство заведомо малолетнего).
В настоящий момент с подозреваемой работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По уголовному делу назначено проведение ряда экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая в отношении подозреваемой и комплексная судебно-медицинская. Проведение всех необходимых экспертиз поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.
По информации БелаПАН, семья — благополучная, никто ни на каких учетах не состоял.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 6 февраля. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета Беларуси проводится предварительное следствие по уголовному делу по факту покушения на...
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