Минск, 6 февраля. По данным Центра социологических и политических исследований БГУ, доверие белорусов к национальным СМИ выше, чем к зарубежным, сообщила министр информации Лилия Ананичом на заседании коллегии ведомства 6 февраля в Минске,

"Исследования центра свидетельствуют, что граждане нашей страны отдают предпочтение в получении информации национальным СМИ. Это касается вопросов массово-политической тематики, экономики, экологии, культуры. Сохраняются рейтинги доверия национальным СМИ, и они значительно выше, нежели российским, зарубежным", — цитирует чиновницу государственное информагентство БелТА .

Ананич призвала руководителей государственных СМИ задействовать все резервы для сохранения подписных тиражей.

Она также положительно оценила, как государственные СМИ республиканского и регионального уровней развивали свою деятельность в интернете в 2016 году.

По мнению министра информации, 2016 год для медиасферы был "насыщенным, творческим и динамичным". Средства массовой информации в прошлом году работали "на консолидацию общества и выполнение общественно-политических, социально-экономических задач, стоящих перед страной", считает она.



В прошлом году выполнены принятые ранее программы по книгоизданию, белорусская книжная продукция широко была представлена за рубежом. В 2017 году культ чтения книги, сказала чиновница, должен пропагандироваться как можно шире. "В год празднования 500-летия белорусского книгопечатания мы ставим задачу, чтобы каждый торговый объект в нашей системе был своеобразной площадкой пропаганды книги и чтения", — заявила Ананич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ананич: Белорусы доверяют национальным СМИ больше, чем зарубежным Минск, 6 февраля. По данным Центра социологических и политических исследований БГУ, доверие белорусов к национальным СМИ выше, чем к зарубежным,...

Захар Щербаков, БелаПАН.