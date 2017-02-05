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Ананич: Белорусы доверяют национальным СМИ больше, чем зарубежным

06.02.2017 14:13 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 февраля. По данным Центра социологических и политических исследований БГУ, доверие белорусов к национальным СМИ выше, чем к зарубежным, сообщила министр информации Лилия Ананичом на заседании коллегии ведомства 6 февраля в Минске,

"Исследования центра свидетельствуют, что граждане нашей страны отдают предпочтение в получении информации национальным СМИ. Это касается вопросов массово-политической тематики, экономики, экологии, культуры. Сохраняются рейтинги доверия национальным СМИ, и они значительно выше, нежели российским, зарубежным", — цитирует чиновницу государственное информагентство БелТА.

Ананич призвала руководителей государственных СМИ задействовать все резервы для сохранения подписных тиражей.

Она также положительно оценила, как государственные СМИ республиканского и регионального уровней развивали свою деятельность в интернете в 2016 году.

По мнению министра информации, 2016 год для медиасферы был "насыщенным, творческим и динамичным". Средства массовой информации в прошлом году работали "на консолидацию общества и выполнение общественно-политических, социально-экономических задач, стоящих перед страной", считает она.

В прошлом году выполнены принятые ранее программы по книгоизданию, белорусская книжная продукция широко была представлена за рубежом. В 2017 году культ чтения книги, сказала чиновница, должен пропагандироваться как можно шире. "В год празднования 500-летия белорусского книгопечатания мы ставим задачу, чтобы каждый торговый объект в нашей системе был своеобразной площадкой пропаганды книги и чтения", — заявила Ананич.


Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Минск, 6 февраля. По данным Центра социологических и политических исследований БГУ, доверие белорусов к национальным СМИ выше, чем к зарубежным,...

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