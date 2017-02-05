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Милиция задержала грозившего взорвать обменник в Минске грабителя - им оказался студент
06.02.2017 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Задержан подозреваемый в ограблении обменного пункта по улице Я. Коласа в Минске. Напомним, инцидент произошел две недели назад: под угрозой применить бомбу мужчина завладел крупной суммой (примерно 1,5 тысячи долларов). Подробности
«Им оказался 21-летний минчанин, студент одного из вузов столицы. В настоящее время он задержан, проводятся проверочные мероприятия. Подробности будут добавлены позже», — рассказали в ГУВД.
Как ранее выяснил портал TUT.BY,
Первомайским РОСК Минска по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса (Разбой). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
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Напомним, инцидент произошел две недели назад: под угрозой применить бомбу мужчина завладел крупной суммой (примерно 1,5 тысячи долларов).
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