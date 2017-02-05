Задержан подозреваемый в ограблении обменного пункта по улице Я. Коласа в Минске. Напомним, инцидент произошел две недели назад: под угрозой применить бомбу мужчина завладел крупной суммой (примерно 1,5 тысячи долларов). Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: пресс-служба ГУВД

«Им оказался 21-летний минчанин, студент одного из вузов столицы. В настоящее время он задержан, проводятся проверочные мероприятия. Подробности будут добавлены позже», — рассказали в ГУВД.

Как ранее выяснил портал TUT.BY, неизвестный мужчина с помощью угроз вынес из обменника 1,5 тысячи рублей, 65 долларов и 40 тысяч российских рублей.

Первомайским РОСК Минска по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса (Разбой). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.