﻿ Милиция задержала грозившего взорвать обменник в Минске грабителя - им оказался студент. 21.by
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Милиция задержала грозившего взорвать обменник в Минске грабителя - им оказался студент

06.02.2017 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Задержан подозреваемый в ограблении обменного пункта по улице Я. Коласа в Минске. Напомним, инцидент произошел две недели назад: под угрозой применить бомбу мужчина завладел крупной суммой (примерно 1,5 тысячи долларов). Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: пресс-служба ГУВД

«Им оказался 21-летний минчанин, студент одного из вузов столицы. В настоящее время он задержан, проводятся проверочные мероприятия. Подробности будут добавлены позже», — рассказали в ГУВД.

Как ранее выяснил портал TUT.BY, неизвестный мужчина с помощью угроз вынес из обменника 1,5 тысячи рублей, 65 долларов и 40 тысяч российских рублей.

Первомайским РОСК Минска по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса (Разбой). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, инцидент произошел две недели назад: под угрозой применить бомбу мужчина завладел крупной суммой (примерно 1,5 тысячи долларов).

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