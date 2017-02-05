|
В Хойниках оперативники по тесту ДНК вычислили вора, который во время следствия находился в России
06.02.2017 14:35 — Новости Общества | Tut.by
В Хойниках раскрыли кражу благодаря проведенному генетическому тесту. Подозреваемый в преступлении находился за сотни километров, зато рядом была его мать.
Кража произошла еще в сентябре прошлого года. Пока хозяев частного дома не было дома, преступник разбил кирпичом окно, проник внутрь и вынес оттуда шлифмашинку, электролобзик и шуруповерт.
Прибывшие на место оперативники обнаружили два осколка с веществом бурого цвета. Образцы передали генетикам, которые выделили ДНК и установили, что геном принадлежит лицу мужского пола. Также эксперты Хойникского межрайонного отдела судебных экспертиз провели дактилоскопическую экспертизу (на поверхности одного из осколков был обнаружен след пальца руки) и установили, что он принадлежит жителю райцентра. Но этого было недостаточно, чтобы предъявить подозреваемому обвинение, да и самого мужчины на тот момент в Беларуси не было — уехал на заработки в Россию. Было решено провести судебно-генетическую экспертизу.
— Эксперт сравнил образцы крови, изъятые с места происшествия, и слюны матери подозреваемого. Экспертиза подтвердила, что образцы крови могли принадлежать биологическому сыну указанной женщины с вероятностью 99,9%, — сообщила подробности официальный представитель СК по Гомельской области Мария Кривоногова.
57-летнего мужчину, как только он вернулся в Беларусь, задержали и заключили под стражу, ему предъявлено обвинение по статье «Кража, совершенная с проникновением, в жилище». Похищенные им несколько месяцев назад инструменты изъяли и вернули потерпевшему.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Хойниках раскрыли кражу благодаря проведенной генетической экспертизе. Подозреваемый в преступлении находился за сотни километров, зато рядом была его мать.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии