В Хойниках раскрыли кражу благодаря проведенному генетическому тесту. Подозреваемый в преступлении находился за сотни километров, зато рядом была его мать.





Кража произошла еще в сентябре прошлого года. Пока хозяев частного дома не было дома, преступник разбил кирпичом окно, проник внутрь и вынес оттуда шлифмашинку, электролобзик и шуруповерт.

Прибывшие на место оперативники обнаружили два осколка с веществом бурого цвета. Образцы передали генетикам, которые выделили ДНК и установили, что геном принадлежит лицу мужского пола. Также эксперты Хойникского межрайонного отдела судебных экспертиз провели дактилоскопическую экспертизу (на поверхности одного из осколков был обнаружен след пальца руки) и установили, что он принадлежит жителю райцентра. Но этого было недостаточно, чтобы предъявить подозреваемому обвинение, да и самого мужчины на тот момент в Беларуси не было — уехал на заработки в Россию. Было решено провести судебно-генетическую экспертизу.

— Эксперт сравнил образцы крови, изъятые с места происшествия, и слюны матери подозреваемого. Экспертиза подтвердила, что образцы крови могли принадлежать биологическому сыну указанной женщины с вероятностью 99,9%, — сообщила подробности официальный представитель СК по Гомельской области Мария Кривоногова.





57-летнего мужчину, как только он вернулся в Беларусь, задержали и заключили под стражу, ему предъявлено обвинение по статье «Кража, совершенная с проникновением, в жилище». Похищенные им несколько месяцев назад инструменты изъяли и вернули потерпевшему.