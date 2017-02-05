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В Хойниках оперативники по тесту ДНК вычислили вора, который во время следствия находился в России

06.02.2017 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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В Хойниках раскрыли кражу благодаря проведенному генетическому тесту. Подозреваемый в преступлении находился за сотни километров, зато рядом была его мать.


Кража произошла еще в сентябре прошлого года. Пока хозяев частного дома не было дома, преступник разбил кирпичом окно, проник внутрь и вынес оттуда шлифмашинку, электролобзик и шуруповерт.

Прибывшие на место оперативники обнаружили два осколка с веществом бурого цвета. Образцы передали генетикам, которые выделили ДНК и установили, что геном принадлежит лицу мужского пола. Также эксперты Хойникского межрайонного отдела судебных экспертиз провели дактилоскопическую экспертизу (на поверхности одного из осколков был обнаружен след пальца руки) и установили, что он принадлежит жителю райцентра. Но этого было недостаточно, чтобы предъявить подозреваемому обвинение, да и самого мужчины на тот момент в Беларуси не было — уехал на заработки в Россию. Было решено провести судебно-генетическую экспертизу.

— Эксперт сравнил образцы крови, изъятые с места происшествия, и слюны матери подозреваемого. Экспертиза подтвердила, что образцы крови могли принадлежать биологическому сыну указанной женщины с вероятностью 99,9%, — сообщила подробности официальный представитель СК по Гомельской области Мария Кривоногова.


57-летнего мужчину, как только он вернулся в Беларусь, задержали и заключили под стражу, ему предъявлено обвинение по статье «Кража, совершенная с проникновением, в жилище». Похищенные им несколько месяцев назад инструменты изъяли и вернули потерпевшему.

 
 
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В Хойниках раскрыли кражу благодаря проведенной генетической экспертизе. Подозреваемый в преступлении находился за сотни километров, зато рядом была его мать.

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