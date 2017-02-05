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Милиция задержала подозреваемого в хищении денег в обменном пункте в Первомайском районе Минска
06.02.2017 14:42 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 февраля. Сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома 6 февраля задержали подозреваемого в хищении денег в обменном пункте в Первомайском районе.
Напомним, преступление было совершено утром 22 января. Мужчина обратился к кассиру обменного пункта, расположенного, судя по видео и фото на сайте столичной милиции, в торговом центре по улице Якуба Коласа, и под угрозой применения взрывного устройства завладел крупной суммой денег.
По информации ГУВД, задержанный — 21-летний минчанин, студент одного из столичных вузов.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 6 февраля. Сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома 6 февраля задержали подозреваемого в хищении денег в обменном пункте в Первомайском районе. ...
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