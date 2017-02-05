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Ананич: Назрел вопрос оптимизации государственных издательств
06.02.2017 15:12 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 февраля. В Беларуси назрел вопрос оптимизации государственных издательств, заявила на коллегии Министерства информации его глава Лилия Ананич, сообщает государственное информагентство
По ее словам, под оптимизацией понимается не закрытие издательства и сокращение рабочих мест, а эффективная реализация задач государственной информационной политики в сфере книгоиздания, исключение дублирования тематики.
В Беларуси пять государственных издательств, которые выпускают в основном белорусскоязычную литературу и литературу по государственным программам, напомнила чиновница. Она высказала сожаление, что госиздательства сегодня не лидируют в сфере издания вспомогательной литературы. Так, более половины из 9,5 тысячи книг, вышедших в свет в 2016 году, составляет вспомогательная образовательная литература, выпущенная частным издательством "Аверсэв".
Этот вопрос постоянно находится на повестке дня Мининформа, сказала Ананич. Помимо этого, добавила она, в министерстве обсуждается вопрос о стоимости полиграфических услуг.
По словам министра, сегодня остро стоит проблема с непродаваемыми запасами продукции издательств.
"Складские запасы издательств определяются, в первую очередь, как неэффективная работа по книгам, которые выпускаются без государственной поддержки. Хотя книга — это не хлеб, книга может быть в торговле и год, и два, и три. Не устаревают ни Колас, ни Купала, ни какая-то другая хорошая книга. Но вместе с тем экономика издательств сегодня не может дальше терпеть такие складские запасы. Склады — это заработная плата", — заявила чиновница.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 6 февраля. В Беларуси назрел вопрос оптимизации государственных издательств, заявила на коллегии Министерства информации его глава Лилия Ананич, сообщает...
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