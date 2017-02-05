Предприятие ликвидируется, работников переводят на новое производство, женщинам в декретном отпуске предлагают уволиться по соглашению сторон. Что происходит в Клецке? Корреспондент МЛЫН.BY отправилась на место событий.





— На перекрестке направо, пройдите два дома и увидите наше трехэтажное общежитие. А когда на второй этаж поднимитесь, я вас услышу и встречу, — ориентирует на местности Галина Третьяк.

Скрипучая дверь, гуляющие под ногами доски пола, сюрреалистичная проходная… Первый вопрос: здесь действительно живут люди?





Ядовито-синее соседствует на стенах с отслаивающейся белой штукатуркой, выщербленные ступени лестницы ведут на второй этаж здания.





Блок в общежитии местной ПМК Галина с семьей занимает около 10 лет. «На птичьих правах», — уточняет хозяйка. Муж работает в местном филиале Миноблтоплива. Заработок сезонный: есть заготовка того же торфа — есть деньги. Сейчас затишье. В двух комнатах теснятся пять человек. Две старшие дочери в школе. А младший сын Саша играет с мягким мишкой — как и все «пушистики» в доме, — производства местной швейной фабрики «Мальвина».

В ОАО «Мальвина» Галина отработала около 15 лет. И вот, как гром средь ясного неба, новость: предприятие ликвидируется, всем спасибо.

— 31 января было общее собрание. Всем сказали: пишите заявления на увольнение с «Мальвины» и о приеме на Клецкую швейную фабрику. Все — одним днем. Декретницам предложили увольнение по соглашению сторон, — рассказывает Галина. — Наниматель сказал обратиться в соцзащиту, чтобы получать пособия на детей. У него на это денег нет. Девять мам согласились. Тем более что после декретного отпуска всех пообещали снова принять на работу швеями. Я бы тоже уволилась без проблем, но тогда наша семья потеряет все…

Все — это возможность переехать из разваливающегося общежития в собственную двухкомнатную квартиру. В очереди на жилье Галина стоит уже около 10 лет. Говорит, в феврале — марте надо открывать кредитную линию. Если у нее на этот момент не будет официальной работы — семья лишится возможности льготного финансирования, которое дает статус многодетной мамы. У Галины второй брак и муж не является родным отцом всех троих ребят.





Отчаяние матери понятно: теснота, сырые стены, ржавые трубы против новоселья на комфортабельных метрах. В общежитии нет ни обустроенной кухни, ни даже ванной комнаты.

— Все эти годы в тазиках моемся или в деревню в баню ездим от случая к случаю. Пособие на троих детей получается около 4-х миллионов «старыми», но даже не в этом дело. В таком же размере его и соцзащита будет платить, — поясняет Галина. — Мне главное, чтобы запись в трудовой книжке была, что у меня работа есть. В таком же положении оказались еще три декретницы: у всех вот-вот квартиры сдадутся, а кредит строительный не дадут, если все же придется уволиться.

Со своей проблемой женщины уже побывали и в прокуратуре, и у юристов. Везде ответ один: задержат выплату пособия — будем разбираться. По словам Галины, руководство ОАО «Мальвина», головной офис которого находится в Минске, взбунтовавшимся декретницам пояснило: можете не увольняться, но останетесь без «детских» денег. Счета предприятия заблокированы.

— В 2016 году в ОАО «Мальвина» работало меньше 100 человек, а когда-то было 300 и даже больше, — прокомментировал ситуацию заместитель председателя Клецкого райисполкома по экономике Юрий Карлович. — Людям предложили либо уйти на швейную фабрику, либо уволиться. Многие женщины сразу сказали, что выходить на это производство после декрета не собирались. Детское пособие никто не потеряет: его будет платить если не предприятие, то государство. При этом руководство «Мальвины» просто не знало, что если в штате меньше 15 сотрудников, в любом случае пособие выплачивается людям из госбюджета. Из-за незнания этих нюансов и возник конфликт с увольнением. В итоге все разрешается просто. Женщины по-прежнему будут числиться работницами «Мальвины». Никто больше не будет настаивать на их увольнении.