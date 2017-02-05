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Возле Слуцка пес несколько дней охранял свою погибшую "подругу"

06.02.2017 15:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Вблизи Слуцка на дороге Маглыши — Клепчаны пес несколько дней охранял тело погибшей собаки. Об этом в соцсетях рассказал местный житель Максим Полещук, пишет издание Slutsk-Gorod.by.


Другие пользователи соцсети в комментариях подтвердили, что видели собаку: «отгоняла ворон», «легла и стала греть мертвую собаку», «скребет лапой, мол, вставай».

Купив ливерную колбасу, мы с волонтером Надеждой Пашко отправились на место. Судя по следам от колес и лежащим неподалеку кускам хлеба, многие проезжающие мимо останавливались и кормили пса.

Увидев гостей с ливеркой, истощенный пес (предположительно, немецкая овчарка) подошел к нам, съел немного колбасы и вернулся обратно к телу. Он касался ее лапами, смотрел на нас и будто просил о помощи. Но его «подруга» давно окоченела. В ее теле мы увидели большое отверстие, похожее на пулевое ранение.


Надежда приняла решение забрать пса на передержку, доставить его к месту согласился местный житель Иван.


Напуганное животное с трудом затащили в будку микроавтобуса и увезли к месту временного пребывания

Напуганное животное с трудом затащили в будку микроавтобуса и увезли к месту временного пребывания неподалеку от Слуцка. Если вы узнали этого пса, знакомые потеряли похожую собаку или вы просто хотите забрать его себе, звоните: 8 (029) 654−1389 (Надежда).

Кроме главного героя публикации на передержке находятся еще несколько собак, которые ищут старых или новых хозяев.




 
 
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Волонтеры забрали пса на временную передержку.

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