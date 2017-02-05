МИНСК, 6 фев — Sputnik. Без дома и без квартиры, которую обычно выделяют застройщики при отселении, осталась бывшая жительница Сельхозпоселка 85-ти летняя Елена Лопатина. Последние три года она ходит по судам.

Дома она лишилась по договору об отселении, в соответствии с которым в качестве компенсации ей выделялась квартира, а право собственности на эту самую квартиру она потеряла после того, как договор между нею и застройщиком был признан недействительным.

Год назад Фрунзенский районный суд признал договор о выселении ничтожным и обязал застройщика — строительную компанию "Тамбаз" обеспечить пенсионерку собственным жильем. В итоге в феврале 2017 года пожилая женщина опять вынуждена мерять шагами ступеньки уже Минского городского суда, чтобы застройщику объяснили, как именно он должен реализовать ее имущественное право на жилье.



© Sputnik / Виктор Толочко В договоре словосочетание про выделение "трех квартир" было зачеркнуто, и от руки сверху написано, что собственникам передается "квартира"

Ни дома, ни квартиры

В Сельхозпоселке тогда сносили порядка 15-20 домов. Земля нужна была под площадку для строительства многоэтажки.

Елену Иосифовну выселяли с судебными исполнителями. Она не хотела выезжать. Прожила в этих стенах более 60 лет. В доме, кроме нее было еще два собственника, муж и дочка племянницы.

По договору, который она, в прошлом экономист, все-таки подписала с "Тамбазом", было предусмотрено выделение собственникам сносимого дома, трех отдельных квартир.

Подписанный договор Лопатиной отдали не сразу, прислали по почте только через месяц. Словосочетание про выделение "трех квартир" было зачеркнуто, и от руки сверху написано, что собственникам передается "квартира".

Муж к тому времени уже умер, а Лопатину вместе с родственницей и ее маленьким сыном перевезли в трехкомнатную квартиру на улице Парниковой.

"Я не давала согласия на выселение. Меня в принудительном порядке выселили. Это все было экспромтом. Мне не дали даже опомниться. Там мебель осталась, газовая плита, которую просила, чтобы мне отдали — не отдали. Получается, я была небогатая, а стала нищая", — рассказала Лопатина в интервью Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Минчанка Елена Лопатина осталась и без дома, который снес застройщик, и без прав на квартиру, которая полагалась ей в качестве компенсации

Но Лопатина опомнилась и подала в суд. Дошла до Верховного, где в иске о признании договора с "Тамбазом" ей отказали, но посоветовали как правильно оформить претензию. В итоге, когда она пошла по второму кругу судебных разбирательств, договор признали недействительным.

Дом к тому времени уже снесли, а у "Тамбаза" появились основания лишить пожилую женщину прав собственности на выделенную квартиру.

Понуждение к исполнению

Лопатина по-прежнему живет в этой трехкомнатной квартире, но уже одна. Вместе с ней прав на метры лишилась и родственница с ребенком, ее супругу — гражданину Болгарии — отказали в предоставлении вида на жительство, поскольку у молодой женщины не оказалось жилплощади. В итоге семья вынуждена была переехать в Болгарию.

85-летняя пенсионерка снова пошла в суд с иском о понуждении застройщиков реализовать ее имущественные права.

Фрунзенский районный суд удовлетворил ее иск почти год назад, постановил, что "Тамбаз" должен выделить бывшим собственникам частного дома две квартиры: одно- и двухкомнатную, но принципиально за этот год ничего не изменилось.



© Sputnik / Виктор Толочко Представитель застройщика уверяет, что денег на покупку еще одной квартиры у них сейчас нет и предлагает пенсионерке переехать в арендное жилье

Лопатина подала частную жалобу на определение районного суда, который постановил обеспечить собственников жильем, но отказался разъяснять свое решение. И объяснила, насколько необходимо ей на старости лет собственное жилье.

"Я одинокая. И очень хочу иметь отдельную квартиру, чтобы заключить договор с домом престарелых, чтобы меня досмотрели", — сказала Лопатина в ходе судебного заседания.

Судья спросила, что мешает застройщику исполнить решение суда. Тот ответил, что на покупку квартир нет денег, но есть компромиссный вариант.

"На приобретение квартиры по улицы Парниковой, в которой сейчас проживает Лопатина (и мы никак не препятствуем этому проживанию), было потрачено более ста тысяч долларов. Свободных средств у предприятия нет. Поэтому сейчас мы предлагаем Лопатиной переехать в арендное жилье, оплачиваем ей это жилье. В это время выставляем квартиру на Парниковой на продажу, а на вырученные деньги приобретаем две квартиры. Мы считаем, что "Тамбаз" совершенно прозрачно действует в этой ситуации", — заявил в Мингорсуде представитель застройщика адвокат Сергей Калиновский.



© Sputnik / Виктор Толочко Несмотря на почтенный возраст Елена Лопатина настроена решительно - она намерена добиться справедливости

Жалобу не удовлетворили

Суд не удовлетворил частную жалобу Лопатиной. Сослался на то, что решение районного суда находится на стадии исполнения, а других конкретных требований истцы не выдвигали.

"То есть мы должны были, по мнению суда, найти квартиру и обязать "Тамбаз", чтобы они купили эту квартиру. Вы сами понимаете, это невозможный вариант", — подвела итог судебного заседание представитель Лопатиной.



© Sputnik / Виктор Толочко Бывший сосед Лопатиной по Сельхозпоселку Геннадий Станкевич приходит в суд поддержать пожилую женщину

Сдаваться пожилая женщина не собирается. Говорит, деваться ей некуда.

"Мне кажется, они думали, что старый человек, не сможет за себя побороться. Сладкий вариант для них. Не ожидали, что окажется крепкий орешек. Покрепче некоторых молодых… Она все это время хотела, как говорит Александр Григорьевич, чтобы было по закону, а конца и края не видно. Люди реально ждут, понимая ее возраст и состояние здоровье, они просто надеются, что она не дотянет", — заметил Sputnik бывший сосед Лопатиной по Сельхозпоселку Геннадий Станкевич, который намерен и дальше поддерживать пожилую женщину в суде.