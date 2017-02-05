МИНСК, 6 фев — Sputnik. Верховный суд Беларуси рассмотрит законность решения о выдаче Минском Баку российского блогера Александра Лапшина, сообщили в суде.

"7 февраля в 10:00 в закрытом судебном заседании Верховный суд Беларуси в проверит законность и обоснованность постановления Мингорсуда, которым 26 постановление заместителя генпрокурора РБ о выдаче Александра Лапшина иностранному государству (Азербайджанской Республике) для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики было признано законным", — сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.

Российско-израильского блогера Александра Лапшина задержали в Беларуси в декабре 2016 года по запросу Азербайджана, где он был объявлен в международный розыск за ряд нарушений — в частности посещение Нагорного Карабаха.

Минский городской суд отклонил жалобу Лапшина на решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороне .