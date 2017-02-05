﻿ Лапшин обжаловал решение о выдаче в Верховном суде Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лапшин обжаловал решение о выдаче в Верховном суде Беларуси

06.02.2017 15:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Верховный суд Беларуси рассмотрит законность решения о выдаче Минском Баку российского блогера Александра Лапшина, сообщили в суде.

Лапшин обжаловал решение о выдаче в Верховном суде Беларуси
© профиль Александра Лапшина в Facebook
Лукашенко о Лапшине: отдайте его по закону, чтобы он не стал заложником

"7 февраля в 10:00 в закрытом судебном заседании Верховный суд Беларуси в проверит законность и обоснованность постановления Мингорсуда, которым 26 постановление заместителя генпрокурора РБ о выдаче Александра Лапшина иностранному государству (Азербайджанской Республике) для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики было признано законным", — сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.

Российско-израильского блогера Александра Лапшина задержали в Беларуси в декабре 2016 года по запросу Азербайджана, где он был объявлен в международный розыск за ряд нарушений — в частности посещение Нагорного Карабаха.

Минский городской суд отклонил жалобу Лапшина на решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороне.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жалобу блогера Лапшина суд высшей инстанции будут рассматривать за закрытыми дверями, решение будет оглашено в отрытом режиме.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Многодетная мама-декретница: "Если меня уволят, семья потеряет все"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика