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Беларусь ограничила ввоз птицы из ряда европейских регионов из-за высокопатогенного гриппа

06.02.2017 15:38 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 февраля. Беларусь с 3 февраля ограничила ввоз птицы из ряда регионов Европы из-за птичьего гриппа, сообщается на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Указания об ограничении ввоза живой птицы, яиц, продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов, а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки, содержания, убоя птицеводческой продукции в Беларусь касаются некоторых регионов Великобритании (Северо-Западная Англия), Германии (12 регионов), Польши (Варминьско-Мазурское воеводство), Румынии (Центральный регион), Чехии (Моравскосилезский, Устецкий и Южночешский край). Решение принято с учетом информации Международного эпизоотического бюро о регистрации в этих регионах случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь этих товаров из указанных регионов.

Также руководство ведомства считает необходимым принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных птицеводческих комплексов и птицеводческих ферм всех форм собственности.

Ранее в 2017 году временные ограничения на ввоз птицы из-за высокопатогенного гриппа распространялись на некоторые регионы Дании, Нидерландов, России, Украины, Франции, Хорватии, Швейцарии.

Птичий грипп, или классическая чума птиц, — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более ста лет назад.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 февраля. Беларусь с 3 февраля ограничила ввоз птицы из ряда регионов Европы из-за птичьего гриппа, сообщается на сайте департамента ветеринарного и...

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