Три года назад Кристина Прусс и Елена Паутова, тогда еще десятиклассницы школы № 2 Марьиной Горки взялись писать научную работу на тему «Пушкин и Беларусь». Исследование получалось не особо интересным: по информации, которую нашли школьницы, последние потомки великого поэта покинули нашу страну еще в 1930-е годы. Работа, возможно, так бы и ушла в архив, если бы не одноклассник девочек. «Да я вчера с его потомком во дворе в футбол играл!» — возмутился он, когда школьницы презентовали исследование классу. И не соврал.



Никита Вещагин. Фото: TUT.BY.

Стечение обстоятельств оказалось невероятным. Потомок поэта не только жил с девочками в одном городе, да еще и был их ровесником. Правда, фамилия у него не Пушкин, а Вещагин. Никита Вещагин — потомок Александра Сергеевича в седьмом колене.

— Одноклассник сказал, что дома у приятеля есть книга «Пушкин в Архангельске», где расписана архангельская ветвь поэта. Там и про Никиту, и про его деда, и про отца, — вспоминает Кристина. — Мы попытались связаться с этим приятелем: звонили, писали в соцсетях, но он молчал. Боялся, наверное.



Никита Вещагин и Александр Пушкин — лицеист. Фото Елены Паутовой, гравюра В.А. Фаворского.

— Ничего я не боялся, — говорит сам Никита Вещагин. Молодой человек сейчас учится на втором курсе Новополоцкого политехнического колледжа.

— За год до девочек я тоже готовил исследование, называлось оно «От Пушкина до меня», — продолжает парень. — Составил огромное генеалогическое древо — начиналось оно еще Ганнибалом, и поехал на конкурс научных работ. Но в то, что я потомок Пушкина, комиссия не поверила. Сказала: мало доказательств. Я обиделся, схватил рюкзак и, хлопнув дверью, покинул аудиторию. В общем, когда Кристина и Лена мне написали, я решил: второй раз на такую авантюру не пойду.

Тут в дело вмешалась научный руководитель девочек. Она же, оказалось, учила маму Никиты — Елену. Елена серьезно поговорила с сыном — так все и познакомились.

«Сразу обратила внимание на портреты Пушкина и Гончаровой у них на стене»

Сейчас Елена живет в деревне Заречье, что совсем рядом с Марьиной Горкой. Она второй раз замужем и, кроме Никиты, растит еще двух дочек и сына. Отмахивается, если бы не та научная работа, никто бы, наверное, и не узнал, что ее старший — потомок Пушкина.



Никита Вещагин. Фото: TUT.BY.

— Мы, конечно, гордимся, что имеем отношение к Александру Сергеевичу, но пользоваться его славой не собираемся, — говорит она и переходит к семейной истории.

В 1995 году Елена поехала к родственникам в Архангельск и поступила там в педагогический колледж. Здесь же она познакомилась с Алексеем — будущим папой Никиты.

— Когда мы с Лешей встречались, я не знала, что он имеет какое-то отношение к поэту, — рассказывает Елена. — Нет, конечно, я сразу обратила внимание на портреты Пушкина и Гончаровой у них в зале на стене. Но мало ли? Кто-то Есенина любит. К тому же, у него мама педагог.

О том, что изображения в доме не просто так, Елена узнала случайно, за два месяца до свадьбы.

— Это был июнь. Мы сидели у Леши, и тут будущие свекры стали накрывать на стол. Достали торт, — вспоминает собеседница. — Что за праздник, удивилась я. Мне объяснили: в семье есть традиция отмечать День рождения Пушкина — все-таки это самый знаменитый человек рода.

Позже Елена с Алексеем ездили в Михайловское на встречи потомков Александра Сергеевича. А когда у пары появился Никита, архангельская газета написала: родился еще один потомок великого поэта.



Никита и папа Алексей Вещагин. Фото из семейного архива Никиты Вещагина.

— Но больше всего в этой истории меня удивило другое: бабушка Леши приехала в Архангельск с Гомельщины. Я еще подумала, нужно же было попасть на север и тут влюбиться в белоруса.

Через какое-то время семья распалась. В 2007-м Елена с Никитой переехали в Пуховичский район. Портреты Пушкина дома у них не висят. А вот книга «Пушкин в Архангельске», где о них написано, на полке в кабинете заметно отличается от всех изданий.

«По официальной версии, на территории Беларуси потомки Пушкина не проживают с 1930-х годов»

— Почему научная комиссия не поверила Никите, услышав, что он потомок Пушкина? Понятия не имею! У нас ведь все получилось, — удивляется Татьяна Буркун, учитель русского языка и литературы школы № 2 Марьиной Горки. — Людмила Егорова (автор «Пушкин в Архангельске» — прим. TUT.BY) — серьезный ученый. Книга издана в госиздательстве. Какие еще нужны доказательства?



Никита у стен бывшего родового имения Вовуличи (сейчас деревня Дубовка Бобруйского района). Фото предоставлено Татьяной Буркун.

Татьяна Владимировна — научный руководитель школьниц, которые готовили исследование о потомках Пушкина в Беларуси.

— Мы объездили массу музеев, посвященных Пушкину, перебрали горы архивных документов, — вспоминает она. — И по собранным данным скажу: в нашей стране Вещагин — единственный потомок Пушкина.

С Никитой юные исследовательницы и их руководитель ездили на Бобруйщине. Тут, недалеко от деревни Телуши, когда-то располагалось родовое имение Воронцовых-Вельяминовых — белорусских потомков русского поэта.



Чтобы рассмотреть генеалогическое дерево, нажмите здесь . Никита Вещагин обозначен красной рамкой

В местном музее так удивились необычному гостю, что достали из шкафа родовое древо, подаренное им Русским обществом на 200-летие классика, нашли там деда Никиты, папу, и под ним разрешили парню дописать себя.

— Восстановили справедливость, — шутит Лариса Суравьева, учитель русского языка и литературы Телушского УПК «Детсад-СШ». Она же руководитель местного музея. И предлагает короткую экскурсию.

— У нас похоронена внучка Пушкина — Наталья Александровна. Дочь старшего сына поэта. Как она тут оказалась? Вышла замуж за местного парня — Павла Воронцова-Вельяминова, офицера гусарского полка, которым командовал ее отец. После свадьбы супруги поселились в деревне под Бобруйском.

У них было пятеро детей — Михаил, Феодосий, Мария, Софья, Вера.

— Михаил вскоре после революции эмигрировал во Францию, Вера и Феодосий рано погибли, никого после себя не оставив, — продолжает экскурсовод. — Тяжелая судьба была у Софьи. В Беларуси она бедствовала, а потом переехала в Подмосковье, и сейчас все ее потомки живут в России.

— Но для нас интереснее всего линия дочери Марии, — берет слово Татьяна Буркун. — В свое время она вышла замуж за Евгения Клименко, занимавшего в Бобруйске должность судьи. В 1931-м супругов репрессировали и сослали в Курск, где через год они погибли. Пять их девочек и сын остались без родителей.

Позже одну из дочерей — Наталью — с детьми выслали в Казахстан, Татьяна, Марина и Сергей жили в Москве, Ирина — переехала в Архангельскую область. У нас же осталась только Ольга, которая работала на Гомельщине учительницей.

— На разных сайтах написано: дольше всех из потомков Пушкина в Беларуси жила Софья, — продолжает Татьяна Буркун. — Но Сергей, с которым переписывались сотрудники бобруйского музея Пушкина, именно Ольгу называл «самая коренная из нас белоруска». Но и она в 1935 году отправилась погостить к сестре в Архангельск и осталась там навсегда.



Никита у могилы Натальи Воронцовой-Вельяминовой. Фото предоставлено Татьяной Буркун.

В Архангельске Ольга вышла замуж за Георгия Вещагина — прадедушку Никиты.

— Согласно официальной версии, на территории Беларуси потомки Пушкина не проживают с 1930-х годов, — подводит итог проделанной работы Татьяна Буркун. — Только найденный нами Никита.

«Ничего особо не читал… так в сокращенке, но по вопросам умело выруливал»

Вернемся к Никите в Новополоцк. Тут есть библиотека имени А.С. Пушкина и памятник поэту. Одна из первых фотографий студента в городе — рядом с памятником. Уверяет, не похож.



Никита у памятника Пушкину в Новополоцке. Уверяет. тут они совсем не похожи. Фото: TUT.BY.

Хотя, если смотреть в профиль, что-то общее у них есть: нос, губы, курчавые волосы. А еще, рассказала мама, вспыльчивый характер.

Учителя-филологи нередко в шутку спрашивали: «Не родственник?». Потом удивлялись: «Неужели?».

— Жаль, только у преподавателя в колледже таких ассоциаций нет. Глядишь, оценки по литературе были повыше, — шутит молодой человек. — Вообще, по складу ума я технарь, но в школе по литературе всегда получал высокие баллы. Хотя, если честно, я ничего особо не читал… так в сокращенке, но по вопросам умело выруливал.

Кстати, о том, что он родственник поэта, Никита узнал в пять или шесть лет. Увидел свою фотографию в книге «Пушкин в Архангельске». Спросил у мамы, почему.

— Она объяснила, я еще подумал: потомок и потомок, ничего особенного, — продолжает собеседник. — Даже сейчас мало кто из друзей знает про мои корни. Для меня — это семейная история, а не повод для хвастовства.