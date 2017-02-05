МИНСК, 6 фев — Sputnik. Минский городской суд начнет рассматривать уголовное дело о кровавой резне в торговом центр "Новая Европа" 20 февраля, сообщили в суде.

Трагедия в ТЦ произошла 8 октября текущего года — 17-летний студент-первокурсник МИТСО Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на женщин , в результате одна из них погибла и два человека получили ранения.



© Sputnik / Виктор Толочко Завершено расследование уголовного дела об убийстве в "Новой Европе"

"20 февраля в 10:00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда начинает судебное разбирательство по уголовному делу в отношении минчанина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и п.п. 1, 6, 13 ч. 2 ст. 139 (Убийство), ч. 1 ст. 14 и п.п. 1, 6, 13, 16 ч. 2 ст. 139, п.п. 6, 13, 16 ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщила Sputnik в понедельник помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

По ее словам, судебное разбирательство по данному уголовному делу назначено в открытом судебном заседании.

Казакевич после проведенной психиатрической экспертизы был признан вменяемым. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.