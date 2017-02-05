﻿ Суд над студентом с бензопилой начнется 20 февраля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Суд над студентом с бензопилой начнется 20 февраля

06.02.2017 15:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Минский городской суд начнет рассматривать уголовное дело о кровавой резне в торговом центр "Новая Европа" 20 февраля, сообщили в суде.

Трагедия в ТЦ произошла 8 октября текущего года — 17-летний студент-первокурсник МИТСО Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на женщин, в результате одна из них погибла и два человека получили ранения.

Суд над студентом с бензопилой начнется 20 февраля
© Sputnik / Виктор Толочко
Завершено расследование уголовного дела об убийстве в "Новой Европе"

"20 февраля в 10:00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда начинает судебное разбирательство по уголовному делу в отношении минчанина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и п.п. 1, 6, 13 ч. 2 ст. 139 (Убийство), ч. 1 ст. 14 и п.п. 1, 6, 13, 16 ч. 2 ст. 139, п.п. 6, 13, 16 ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщила Sputnik в понедельник помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

По ее словам, судебное разбирательство по данному уголовному делу назначено в открытом судебном заседании.

Казакевич после проведенной психиатрической экспертизы был признан вменяемым. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дело об убийстве в торговом центра "Новая Европа" будет рассматриваться в открытом судебном заседании.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Курчавые волосы и вспыльчивый характер". Школьницы нашли потомка Пушкина в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика