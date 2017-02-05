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Администрацию президента планируется сократить на 30%

06.02.2017 15:59 — Новости Общества | БелаПАН  
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Совещание было посвящено вопросу оптимизации президентской администрации. "Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в Администрации президента. Структура администрации невелика — это 108 госслужащих в той новой штатной численности, которую мы сегодня предложили", — цитирует Кочанову государственное агентство .  Фактически оптимизация должна произойти с 1 мая, когда вступит в действие соответствующий указ, сообщила Кочанова, добавив, что это — лишь первый шаг в работе по сокращению штатной численности государственных органов по всей стране. "Этой же работой сегодня занимается и правительство, и все республиканские органы управления. Сейчас уже отрабатывается указ по оптимизации, где будет определен и процент сокращения для всех остальных госучреждений, республиканских и местных органов власти", — рассказала глава Администрации президента. Вопрос об оптимизации на уровне местных органов власти пока остается открытым — правительство предлагает не трогать численность рай- и горисполкомов, отметила Кочанова. Она признала, что работа по оптимизации штатной численности всегда непростая, так как связана с судьбами людей. Исходя из этого, сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах, заявила Кочанова. По ее словам, к сегодняшнему совещанию нужно было выработать предложения по созданию "действенной структуры, которая бы позволила меньшим количеством людей выполнять возложенные на администрацию функции". Это также даст возможность повысить зарплаты оставшимся в штате госслужащим, добавила Кочанова. Однако, подчеркнула глава администрации, оптимизация нацелена в первую очередь на повышение эффективности работы: "Прежде всего, это работа с обращениями граждан, работа помощников в регионах. Ответственность, исполнительская дисциплина, работа с людьми — вот основные вопросы, на которые глава государства сегодня сделал акцент". Как сообщалось ранее, на совещании Александр Лукашенко потребовал "непрерывного кадрового обновления" госаппарата. "Мои требования к оптимизации госаппарата неизменны. Необходимо непрерывное кадровое обновление. В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству, иного не дано", — подчеркнул он. Лукашенко, в частности, подверг критике работу трех организаций, входящих в структуру Администрации, — Академии управления при президенте, Информационно-аналитического центра и Национального пресс-центра.
 
 
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Совещание было посвящено вопросу оптимизации президентской администрации. "Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в...

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