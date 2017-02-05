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Беларусь ограничила ввоз птицы из Европы из-за птичьего гриппа
06.02.2017 16:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев — Sputnik. Беларусь ограничила ввоз птицы из ряда регионов Европы из-за высокопатогенного гриппа птиц, говорится в сообщении департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Ограничения распространяются на ввоз птицы из некоторых регионов Великобритании (регион Северо-Западная Англия), Румынии (Центральный регион), Чехии (Моравскосилезский, Устецкий и Южночешский край), Польши (Варминьско-Мазурское воеводство), Германии (12 регионов).
В сообщении поясняется, что ограничения введены в связи с информацией Международного эпизоотического бюро о регистрации в этих регионах случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом.
Ограничения коснутся ввоза живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка и других продуктов на основе сырья из птицы.
Кроме того, одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь этих товаров из указанных регионов.
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода также поручил принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных птицеводческих комплексов и птицеводческих ферм всех форм собственности.
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Ограничения будут действовать на ввоз из некоторых регионов Великобритании, Румынии, Чехии, Польши и Германии. Речь идет как о живой птице, так и мяса и яиц.
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