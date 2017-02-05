МИНСК, 6 фев — Sputnik. Беларусь ограничила ввоз птицы из ряда регионов Европы из-за высокопатогенного гриппа птиц, говорится в сообщении департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ограничения распространяются на ввоз птицы из некоторых регионов Великобритании (регион Северо-Западная Англия), Румынии (Центральный регион), Чехии (Моравскосилезский, Устецкий и Южночешский край), Польши (Варминьско-Мазурское воеводство), Германии (12 регионов).

В сообщении поясняется, что ограничения введены в связи с информацией Международного эпизоотического бюро о регистрации в этих регионах случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Ограничения коснутся ввоза живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка и других продуктов на основе сырья из птицы.

Кроме того, одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь этих товаров из указанных регионов.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода также поручил принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных птицеводческих комплексов и птицеводческих ферм всех форм собственности.