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Более 3,5 тысяч туристов посетили Гродно и окрестности за время действия безвизового режима
06.02.2017 16:11 — Новости Общества | Tut.by
Наиболее популярен Гродно у жителей
«В минувшие выходные установлен своеобразный рекорд: без визы в Гродненский регион въехало свыше 400 иностранных туристов», — рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.
Расширилась и география туристов: посетили Беларусь без визы граждане Словении и Канады. А всего в Гродно побывали жители 30 стран не только Европы, но и США, Кувейта, Японии и Китая.
«Самый главный эффект от введения безвизового режима — реальный интерес иностранцев и их положительные отзывы после посещения. Это направление необходимо развивать и далее», — рассказал Олег Андрейчик.
По его словам, у гродненцев есть конкретные предложения по тому, как сделать регион еще более доступным и интересным для иностранцев.
«Например, расширить безвизовую зону на территорию всего Гродненского района, включить в нее гродненский аэропорт, решить вопрос с железнодорожным вокзалом, чтобы турист смог из любой точки Европы добраться до Гродно без визы на поезде», — рассказал Олег Андрейчик. К концу 2017 года, отметил он, когда будет решаться вопрос о продлении действия указа о безвизовом режиме, будет подготовлен план предложений, которые стоит реализовать в будущем.
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Наиболее популярен Гродно у жителей Польши и Литвы. На третьем месте в рейтинге посещаемости туристы из Латвии, на четвертом - граждане Германии.
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