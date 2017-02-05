Наиболее популярен Гродно у жителей Польши и Литвы . На третьем месте в рейтинге посещаемости туристы из Латвии, на четвертом — граждане Германии.



Фото: Ян Лелевич, TUT.BY

«В минувшие выходные установлен своеобразный рекорд: без визы в Гродненский регион въехало свыше 400 иностранных туристов», — рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Расширилась и география туристов: посетили Беларусь без визы граждане Словении и Канады. А всего в Гродно побывали жители 30 стран не только Европы, но и США, Кувейта, Японии и Китая.

«Самый главный эффект от введения безвизового режима — реальный интерес иностранцев и их положительные отзывы после посещения. Это направление необходимо развивать и далее», — рассказал Олег Андрейчик.

По его словам, у гродненцев есть конкретные предложения по тому, как сделать регион еще более доступным и интересным для иностранцев.

«Например, расширить безвизовую зону на территорию всего Гродненского района, включить в нее гродненский аэропорт, решить вопрос с железнодорожным вокзалом, чтобы турист смог из любой точки Европы добраться до Гродно без визы на поезде», — рассказал Олег Андрейчик. К концу 2017 года, отметил он, когда будет решаться вопрос о продлении действия указа о безвизовом режиме, будет подготовлен план предложений, которые стоит реализовать в будущем.

Указ № 318 , дающий право иностранным туристам посещать без виз территорию специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», вступил в силу 26 октября. Документ предусматривает возможность безвизового въезда сроком на пять суток на территорию парка и в прилегающие населенные пункты Гродненского района и город Гродно.