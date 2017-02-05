«Студент, 20 лет, отказ печени. Бизнесмен, 35 лет, отказ почек. Неизвестный, 50−60 лет, отказ поджелудочной. Причина смерти у всех одна». Какая? Ответ дает Министерство по налогам и сборам Беларуси в новом социальном ролике.

Речь идет о контрафактном алкоголе. По информации ведомства, за прошлый год 119 человек погибли после употребления напитков неизвестного происхождения.

Напомним, в прошлом году в Беларуси разработали специальную программу по предупреждению и преодолению пьянства до 2020 года. Среди мер предлагались регулирование размеров акцизов на алкоголь, изменения в работе торговли, запрет на продажу алкоголя в парках, а точнее — создание зон, свободных от торговли спиртным.