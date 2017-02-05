|
"Причина смерти одна". Министерство по налогам и сборам выпустило социальный ролик
06.02.2017 17:07 — Новости Общества | Tut.by
«Студент, 20 лет, отказ печени. Бизнесмен, 35 лет, отказ почек. Неизвестный, 50−60 лет, отказ поджелудочной. Причина смерти у всех одна». Какая? Ответ дает Министерство по налогам и сборам Беларуси в новом социальном ролике.
Речь идет о контрафактном алкоголе. По информации ведомства, за прошлый год 119 человек погибли после употребления напитков неизвестного происхождения.
Напомним, в прошлом году в Беларуси разработали
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Студент, 20 лет, отказ печени. Бизнесмен, 35 лет, отказ почек. Неизвестный, 50-60 лет, отказ поджелудочной. Причина смерти у всех одна". Какая? Ответ дает Министерство по...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии