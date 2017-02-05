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В Беларуси незначительно сократилось число зарегистрированных преступлений
06.02.2017 17:03 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 февраля. В Беларуси общее количество зарегистрированных в 2016 году преступлений по сравнению с 2015 годом сократилось на 4,2% (с 96.982 до 92.943). На 15,4% уменьшилось число особо тяжких преступлений. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.
Вместе с тем на 3,3% увеличилось количество убийств. "Анализ причин и условий их совершения показал, что каждое четвертое преступление совершено на почве семейно-бытовых конфликтов. В связи с этим необходимо усилить профилактическую деятельность со стороны правоохранительных и иных органов", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
На 18% снизилось общее количество зарегистрированных преступлений несовершеннолетних. В то же время незначительно увеличилась доля преступлений этой категории, совершенных группой лиц и ранее судимыми.
В Генпрокуратуре отмечают, что остаются актуальными проблемы профилактики гибели и травмирования детей от внешних причин, в том числе суицидов.
Наметилось некоторое снижение учтенных коррупционных преступлений (с 1.603 до 1.593, или на 0,6%). В истекшем году прокурорами проведено 864 проверки исполнения антикоррупционного законодательства, внесено 2.548 актов прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которых к административной, дисциплинарной и материальной ответственности привлечено 2.901 физическое и юридическое лицо, возбуждено 83 уголовных дела.
"Несмотря на определенную позитивную динамику, остро стоит проблема взыскания внешней просроченной дебиторской задолженности. Органы прокуратуры по-прежнему выявляли факты неисполнения инвестиционных договоров инвесторами, к которым меры гражданско-правового характера не принимались", — отмечается в сообщении.
Существенные нарушения выявлены прокурорами в ходе проверок исполнения законодательства об обеспечении сохранности государственного имущества в организациях агропромышленного комплекса.
Широкое распространение получили случаи самовольного строительства, при этом надлежащая правовая оценка им со стороны местных органов власти давалась не всегда.
В 2016 году органами прокуратуры проведено 9.377 проверок исполнения законодательства в различных сферах, внесено 49 тыс. актов прокурорского надзора. По результатам их рассмотрения 39.930 физических и юридических лиц привлечено к административной, дисциплинарной и материальной ответственности. Возбуждено 182 уголовных дела.
Руководителям следственных подразделений прокурорами внесено 123 представления. По результатам изучения уголовных дел перед направлением в суд 559 из них возвращено для проведения дополнительного расследования.
Прокурорскими работниками поддержано государственное обвинение по 36.133 уголовным делам, что на 6,3% больше, чем в 2015 году (34.004).
В Генпрокуратуре отмечают, что с введением института апелляционного производства возросла активность и результативность опротестования прокурорами не вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам. Так, по требованию прокуроров отменены и изменены судебные решения в отношении 3.593 лиц. Кроме того, по протестам прокуроров в порядке надзора отменены судебные решения в отношении 525 человек.
Прокурорскими работниками рассмотрено 53.581 обращение граждан и юридических лиц, на личном приеме принято 50.899 человек.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 6 февраля. В Беларуси общее количество зарегистрированных в 2016 году преступлений по сравнению с 2015 годом сократилось на 4,2% (с 96.982 до 92.943). На 15,4% уменьшилось...
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