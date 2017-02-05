Личность молодого человека, который, по словам певицы Саши Соловейчик, кулаком ударил ее в лицо в клубе «Богема», установлена. Сама артистка все еще на больничном.



Скриншот с видео, которое Александра разместила на своей странице в соцсетях

Напомним, 12 января Александра с друзьями поехала в минский караоке-клуб «Богема». Певица рассказывает , что в очереди в гардероб ее стал оскорблять незнакомый мужчина. Девушка сразу отшутилась, а потом не выдержала — и влепила незнакомцу пощечину. Тот, по ее словам, ударил ее кулаком в лицо. При этом, говорит Александра, никто из охранников хулигану даже замечание не сделал.

— Личность молодого человека установлена. Проверка по данному факту продолжается, — поясняет Татьяна Обозная, официальный представитель Центрального РУВД Минска. — Правовая оценка его действиям будет дана после того, как мы получим результаты судмедэкспертизы. Исследование установит степень тяжести телесных повреждений, причиненных в ходе конфликта посетительнице клуба.

Александра утверждает, что молодой человек — гражданин Казахстана. В милиции эту информацию не комментируют.

После этой истории Александра до сих пор чувствует себя не очень хорошо: уже почти месяц она на больничном.

— 13 февраля мне закроют больничный, — говорит Саша Соловейчик. — До этого времени мне нужно сделать обследование глаз, проверить голову, чтобы перед судом эксперты дали оценку моему состоянию.

В первый день, по словам Александры, специалисты заключили, что у нее легкие телесные повреждения. Певица с ними не согласилась и ходатайствовала, чтобы результаты пересмотрели.

В 2003 году Саша Соловейчик победила в детском конкурсе фестиваля «Славянский базар в Витебске». Несколько раз участвовала в отборочном конкурсе на «Евровидение».