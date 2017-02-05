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Милиция установила личность мужчины, который подозревается в избиении певицы Саши Соловейчик
06.02.2017 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Личность молодого человека, который, по словам певицы Саши Соловейчик, кулаком ударил ее в лицо в клубе «Богема», установлена. Сама артистка все еще на больничном.
Напомним, 12 января Александра с друзьями поехала в минский караоке-клуб «Богема». Певица
— Личность молодого человека установлена. Проверка по данному факту продолжается, — поясняет Татьяна Обозная, официальный представитель Центрального РУВД Минска. — Правовая оценка его действиям будет дана после того, как мы получим результаты судмедэкспертизы. Исследование установит степень тяжести телесных повреждений, причиненных в ходе конфликта посетительнице клуба.
Александра утверждает, что молодой человек — гражданин Казахстана. В милиции эту информацию не комментируют.
После этой истории Александра до сих пор чувствует себя не очень хорошо: уже почти месяц она на больничном.
— 13 февраля мне закроют больничный, — говорит Саша Соловейчик. — До этого времени мне нужно сделать обследование глаз, проверить голову, чтобы перед судом эксперты дали оценку моему состоянию.
В первый день, по словам Александры, специалисты заключили, что у нее легкие телесные повреждения. Певица с ними не согласилась и ходатайствовала, чтобы результаты пересмотрели.
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Личность молодого человека, который, по словам певицы Саши Соловейчик, кулаком ударил ее в лицо в клубе "Богема", установлена. Сама артистка все еще на больничном.
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