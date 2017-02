Торжественное открытие крупнейшего строительного магазина «Материк» состоитсяв феврале в Гродно. Более 60 000 наименований товаров для ремонта и благоустройства дома будет представлено на 10 000 квадратных метрах торгового зала нового гипермаркета. Вместе с решением ремонтных заботгродненчан открытие «Материка» решит некоторые социальные вопросы города.

Торговый зал нового гипермаркета разместится на 10 000 квадратных метрах, а более 1 500 метров квадратных займет «Садовый центр». Будущее торговое пространство «Материка» будет организовано по концепции DIY(от англ. Do It Yourself – «сделай сам»). В торговом зале покупатели найдут: строительные смеси, товары для дома, инструмент и электрику, изделия из дерева, сантехнику, плитку и напольные покрытия, краски, обои, светильники, другие декоративные материалы, комнатные и уличные растения, семена, садовую мебель, технику и многое другое. Качество предлагаемых товаров гарантировано и сертифицировано. Гипермаркет рассчитан как на профессиональных строителей, так и на покупателей, которые решили заняться строительством и обустройством собственной квартиры, дома, дачи и сада.

Общая площадь нового строительного магазина составляет более 13 000 квадратных метров. В просторном и уютном торговом зале покупателей ждут удобная планировка торгового зала, наглядные экспозиции и четкая навигация, которая будет помогать быстро находить нужный товар на полке. А отличительным торговым предложением гипермаркета является отдел «Садовый мир», имеющий торговую площадь более 1500 м.². Для посетителей-автомобилистов предусмотрена удобная парковка на 360 машино-мест.

«Мы хотим быть доступнее для наших клиентов. А, благодаря появлению гипермаркета в Гродно, наш качественный сервис, европейские стандарты обслуживания и индивидуальные консультации откроют для себя и жители этого города и области. Команда наших консультантов поможет подобрать все материалы для строительных и ремонтных проектов покупателя. В гипермаркете будет представлен широкий спектр дополнительных услуг: разработка дизайн-проекта ванной комнаты, распил ДСП в строгом соответствии с желаемыми размерами, пошив штор по индивидуальному заказу и многое другое. Наши покупатели являются основой нашего развития и совершенствования», – отмечает директор нового гипермаркета «Материк» Николай Мишков.

Благодаря масштабности нового строительного магазина, «Материк» предоставит 150 рабочих мест жителям Гродно и Гродненской области. Абсолютно все сотрудники, которые будут приняты на работу, пройдут обучение от компании и получат полный социальный пакет с различными бонусами.

Расположился новый гипермаркет «Материк» по адресу г. Гродно ул. Белуша, 56.Открытие крупнейшего в стране строительного магазина состоится в феврале этого года. Гости гипермаркета в этот день смогут также принять участие в различных мастер-классах и развлечениях.А для самых маленьких жителей города подготовлена специальная развлекательная программа.

