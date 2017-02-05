﻿ "Машина не остановилась, а скользила". Ночью в Гродно такси сбило девушку на пешеходном переходе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Машина не остановилась, а скользила". Ночью в Гродно такси сбило девушку на пешеходном переходе

06.02.2017 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Инцидент произошел в областном центре около двух часов ночи 6 февраля. Citroen сбил девушку на проспекте Янки Купалы, сообщает пресс-служба Гродненской Госавтоинспекции.


При движении со стороны проспекта Клецкова в направлении улицы Победы водитель автомобиля такси не сбросил скорость. Как позже рассказывал водитель, при подъезде к регулируемому пешеходному переходу на расстоянии примерно 40−50 метров он заметил девушку в темной куртке, на голову был надет с капюшон.


Пострадавшая переходила дорогу слева направо. Водитель утверждает, что как только заметил пешехода, то сразу же стал тормозить, потом стал сигналить, чтобы привлечь ее внимание. Автомобиль не остановился, а скользил.

После наезда потерпевшая ничего не могла сказать от боли. С переломами ее поместили в больницу. По данному факту проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в областном центре минувшей ночью около двух часов ночи. Citroen сбил девушку на проспекте Янки Купалы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция установила личность мужчины, который подозревается в избиении певицы Саши Соловейчик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика