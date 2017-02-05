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"Машина не остановилась, а скользила". Ночью в Гродно такси сбило девушку на пешеходном переходе
06.02.2017 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Инцидент произошел в областном центре около двух часов ночи 6 февраля. Citroen сбил девушку на проспекте Янки Купалы,
При движении со стороны проспекта Клецкова в направлении улицы Победы водитель автомобиля такси не сбросил скорость. Как позже рассказывал водитель, при подъезде к регулируемому пешеходному переходу на расстоянии примерно 40−50 метров он заметил девушку в темной куртке, на голову был надет с капюшон.
Пострадавшая переходила дорогу слева направо. Водитель утверждает, что как только заметил пешехода, то сразу же стал тормозить, потом стал сигналить, чтобы привлечь ее внимание. Автомобиль не остановился, а скользил.
После наезда потерпевшая ничего не могла сказать от боли. С переломами ее поместили в больницу. По данному факту проводится проверка.
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Инцидент произошел в областном центре минувшей ночью около двух часов ночи. Citroen сбил девушку на проспекте Янки Купалы.
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