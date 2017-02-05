Первый в областном центре энергоэффективный детский сад Гродно в начале осени начнет работать первый энергоэффективный детский садик">открылся 16 сентября прошлого года. О том, насколько рентабельно детское дошкольное учреждение в осенне-зимний период рассказывает телеканал «Гродно Плюс».

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Благодаря реализации проекта ЕС-ПРООН «Энергоэффективность в школе» в яслях-саде утеплили стены, заменили окна, установили солнечные коллекторы и модернизировали оборудование на кухне.

Такие энергоэффективные технологии позволят учреждению сократить потребление энергии в 2 раза.