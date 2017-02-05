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Как работает первый гродненский энергоэффективный ясли-сад в осенне-зимний период
06.02.2017 18:32 — Новости Общества | Tut.by
Первый в областном центре энергоэффективный детский сад Гродно в начале осени начнет работать первый энергоэффективный детский садик">открылся 16 сентября прошлого года. О том, насколько рентабельно детское дошкольное учреждение в осенне-зимний период
Благодаря реализации проекта ЕС-ПРООН «Энергоэффективность в школе» в яслях-саде утеплили стены, заменили окна, установили солнечные коллекторы и модернизировали оборудование на кухне.
Такие энергоэффективные технологии позволят учреждению сократить потребление энергии в 2 раза.
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Благодаря реализации проекта ЕС-ПРООН "Энергоэффективность в школе" в яслях-саде 45 утеплили стены, заменили окна, установили солнечные коллекторы и...
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