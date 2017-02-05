﻿ Как работает первый гродненский энергоэффективный ясли-сад в осенне-зимний период. 21.by
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Как работает первый гродненский энергоэффективный ясли-сад в осенне-зимний период

06.02.2017 18:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Первый в областном центре энергоэффективный детский сад Гродно в начале осени начнет работать первый энергоэффективный детский садик">открылся 16 сентября прошлого года. О том, насколько рентабельно детское дошкольное учреждение в осенне-зимний период рассказывает телеканал «Гродно Плюс».

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Благодаря реализации проекта ЕС-ПРООН «Энергоэффективность в школе» в яслях-саде утеплили стены, заменили окна, установили солнечные коллекторы и модернизировали оборудование на кухне.

Такие энергоэффективные технологии позволят учреждению сократить потребление энергии в 2 раза.

 
Теги: Гродно
 
 
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Благодаря реализации проекта ЕС-ПРООН "Энергоэффективность в школе" в яслях-саде 45 утеплили стены, заменили окна, установили солнечные коллекторы и...

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