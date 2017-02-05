Во время «Большого разговора» в пятницу президент подробно рассказал , где сшиты предметы его одежды: костюм, обувь и трусы отечественные, рубашка, галстук и носки импортные. TUT.BY выяснил, что при желании любой белорус может одеться, как президент.



Фото: Василий Федосенко, Reuters

Во время «Большого разговора» с журналистами и экспертами президент в деталях рассказал о своем гардеробе, точнее, о том, где сшита его одежда. Оказалось, что из импортного на главе государства был галстук, носки и рубашка, полученная в подарок. Все остальное, в том числе обувь — отечественного производства.

Президент поведал, как еще во время первого срока заказал костюм от известного итальянского модного дома Brioni.

— Когда мне сказали, сколько стоит, я сказал: «Нет, это первый и последний костюм». А где наше чиновничье ателье? А почему оно не шьет? Почему мы должны бешеные деньги платить?

Лукашенко поручил восстановить работу «чиновничьего ателье», и с тех пор костюмы для него шьют там.



Александр Лукашенко, 1994 год

Заказы на костюмы для главы государства действительно приходят регулярно, рассказали TUT.BY в ателье «Line A» ГХУ Управделами президента. Ткани используются и отечественные, и итальянские, в основном из ассортимента самого ателье. Что касается цвета костюмов, то на выбор обычно предлагаются варианты из сине-серой гаммы, которая идет Александру Лукашенко.

— Заказывают у нас обычно по одному-два костюма за раз. Изредка три, обычно, если заказчик поправился или похудел. Шьем из отечественной ткани, модель вы видели — то же, что и у всех, никаких золотых пуговиц, — рассказали в «Line A»

Если обычный белорус попросит сшить ему костюм, как у президента, у него без проблем примут заказ. Что касается стоимости, в ателье существует три ценовые категории, которые отличаются качеством отделки. Пошив в категории «эконом» будет стоит 100−150 рублей, «улучшенное качество» — около 200 рублей, «люкс» — около 250 рублей. Все это цены без учета стоимости ткани.

— Мы отшивали президенту брюки, рубашки, куртки, пальто, но в основном он шьет у нас костюмы. Была попытка сменить ателье, но — приятно! — вернулся назад. Он, как и любой клиент, нашел своего закройщика. Ему действительно нравится, как человек шьет, и костюмы хорошо сидят, — рассказали в «Line A».



Фото: president.gov.by

Во время «Большого разговора» президент не обошел вниманием и обувь. Ботинки у него — от Marko.

— Вот красавец сидит (очевидно, президент обратился к владельцу обувного холдинга «Марко» Николаю Мартынову. — Прим. TUT.BY). Не знаю, дошло до тебя или нет, но долго я у тебя требовал сшить. По-моему, даже передавал тебе образец своих старых туфель. Все время после этого Marko ношу.

Как рассказал TUT.BY сам Николай Мартынов, Лукашенко носит серийную модель. То есть любой может купить в магазине Marko такие же ботинки, как у главы государства. Для этого нужно знать артикулы — 727084, 727085 и 727091.

— Это нормальная серийная обувь. Правда, такая модель подороже, потому что на кожаной подошве. Есть еще на ТЭП-подошве, повседневный вариант, — объяснил Мартынов.

«Президентские ботинки» стоят 50−70 долларов. Раскупают их обычно «работники аппарата», как их называет Мартынов. Это мужчины, которые работают в помещении и передвигаются на авто, потому что для прогулок по улице, особенно в слякоть, обувь на кожаной подошве не предназначена.

«Марко» стал выпускать эту модель после одного из совещаний у президента.

— Президент спросил: «Почему мы не можем?». Я сказал: «Можем», — вспоминает владелец «Марко».

В качестве образца специалистам обувной фабрики действительно показали туфли Александра Лукашенко производства одной из итальянских марок. С тех пор уже около полутора лет «президентские ботинки» отшивает белорусская фабрика.

Мартынов говорит, что из Управделами президента время от времени приходят заказы на эти туфли, но публично Лукашенко их похвалили впервые.



«Президентские» полуботинки, артикул 727084. Фото с сайта marko.by

Одежда президента не в первый раз стала объектом внимания журналистов. В прошлом году Лукашенко и его младший сын снялись в сюжете к юбилею МТЗ в бело-голубых «вышимайках», сшитых по спецзаказу компанией Mark Formelle.

— Мы специально разрабатывали для них новую вышиванку, где больше васильков. Администрация президента сделала такой заказ: брюки, шорты, майки, костюмы, черные и белые носки с вышиванками. Майки заказали в разных цветах: белые и светло-серые. Мы предложили нанести вышиванки в нескольких цветах, и президент выбрал синий на белом, — рассказывали на фабрике.





Другие яркие предметы гардероба Лукашенко — байка Nike, в которой он косил траву в 2009-м, тенниска Corneliani, в которой выезжал на жатву в 2011-м, кожаная куртка, в которой Минску на Harley во главе колонны байкеров">проехал по Минску во главе колонны байкеров в 2016-м. Однако самый запоминающийся предмет гардероба главы государства — белая текстильная шапка. Ее начали бурно обсуждать в интернете после того, как президент собирал в ней арбузы в Дроздах в 2015-м. Но если присмотреться к первой фотографии снизу, можно заметить, что головной убор президент носил еще в 2009-м.



Фото с сайта gazetaby.com

Фото: president.gov.by

Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Фото: president.gov.by