МИНСК, 6 фев — Sputnik. Останки четырех человеческих тел были обнаружены археологами во время реставрационных работ на горе Гедимина в центре Вильнюса, передает Sputnik Литва .

Реставрация продолжалась весь январь, археологи нашли несколько мест захоронения — в одном покоились три человека, в другом были обнаружены останки только одного. Специалисты предполагают, что они наткнулись на могилы времен восстания 1863-1864 годов.

"Во время исследования мы обнаружили пять мест захоронений, однако полностью исследовали два из них. В первой могиле найдены останки одного человека, в другой — трех человек", — цитирует издание слова археолога Национального музея Литвы Арунаса Калеюса.

Он отметил, что все четверо были похоронены без гробов, их тела были посыпаны известью. Специалист добавил, что хорошо сохранились только пуговицы и пряжки ремней. Одежда и обувь полностью истлели.

"Двое из погибших похоронены на спине, рядом друг с другом. Один из них, судя по положению костей, был похоронен со связанными за спиной руками. Третий умерший лежал на животе, на первых двух телах. Это показывает, что мертвые не были похоронены надлежащим образом", — рассказал Калеюс.

Он отметил, что причина смерти не установлена, однако, по словам специалиста, пуль в могилах обнаружено не было.

По информации агентства, на площади Лукишкю в Вильнюсе с 1863 по 1864 годы был казнен 21 участник восстания, а закапывали тела на горе Гедимина для того, чтобы скрыть места захоронения от родственников.