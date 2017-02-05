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Эксперты стран ЕАЭС провели круглый стол по экономике
06.02.2017 18:04 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Решать проблемы сообща. Перспективы развития Евразийского союза и вызовы мировой экономики в понедельник обсуждали в штаб-квартире ЕАЭС. Там собрались лучшие эксперты-экономисты, чтобы обменяться мнениями. Такие встречи проходят уже третий раз, отмечает телеканал «МИР 24».
Сегодня эксперты говорили о трансформации торгово-экономических отношений между странами и регионами, взаимодействии на пространстве ЕАЭС и прогнозах развития мировой экономики.
В Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
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