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Лукашенко объявил бой «махровому бюрократизму»

06.02.2017 19:43 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Чистка рядов. Александр Лукашенко решил сократить число сотрудников своей администрации. Их станет на треть меньше, передает телеканал «МИР 24».

«Если хоть один раз на уровне президента прозвучит упрек в плане излишнего бюрократизма, считайте, что вы работаете плохо. Никакой волокиты. Правильно нас люди упрекают: мы обращаемся к президенту, как последней инстанции, чтобы он разобрался, а письма приходят к тем, на кого мы жалуемся. Я буду это считать махровым бюрократизмом как минимум», - предупредил президент.

Сокращение чиновников произойдет к маю. В администрации их останется чуть более 100 человек. По словам Александра Лукашенко, это нужно для более эффективной работы и чтобы иметь возможность поднять зарплату госслужащим. После администрации президента подобная оптимизация ждет правительство и республиканские органы управления.

Отметим, что ранее президент Беларуси также не раз говорил о недопустимости коррупции. «Не трогайте чужое. Особенно государственное... Очень вас прошу!», - сказал Лукашенко 27 января при представлении нового главы Минздрава и замминистров.

 
 
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Уже к маю число сотрудников администрации президента сократится на треть.

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