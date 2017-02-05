Чистка рядов. Александр Лукашенко решил сократить число сотрудников своей администрации. Их станет на треть меньше, передает телеканал «МИР 24».

«Если хоть один раз на уровне президента прозвучит упрек в плане излишнего бюрократизма, считайте, что вы работаете плохо. Никакой волокиты. Правильно нас люди упрекают: мы обращаемся к президенту, как последней инстанции, чтобы он разобрался, а письма приходят к тем, на кого мы жалуемся. Я буду это считать махровым бюрократизмом как минимум», - предупредил президент.

Сокращение чиновников произойдет к маю. В администрации их останется чуть более 100 человек. По словам Александра Лукашенко, это нужно для более эффективной работы и чтобы иметь возможность поднять зарплату госслужащим. После администрации президента подобная оптимизация ждет правительство и республиканские органы управления.

Отметим, что ранее президент Беларуси также не раз говорил о недопустимости коррупции . «Не трогайте чужое. Особенно государственное... Очень вас прошу!», - сказал Лукашенко 27 января при представлении нового главы Минздрава и замминистров.