Дворовые команды по хоккею на большом льду. В Минске проходят соревнования среди детей и подростков на призы президента Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».

В понедельник в стартовом матче младшей возрастной группы городской клуб «Грифон» обыграл сверстников из «Медведя» со счетом 9:1. Победители выступят в республиканском финале в марте. Всего на льду в этом сезоне сойдутся 18 команд.