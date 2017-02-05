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Юные хоккеисты вступили в бой за призы президента Беларуси

06.02.2017 21:44 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Дворовые команды по хоккею на большом льду. В Минске проходят соревнования среди детей и подростков на призы президента Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».

В понедельник в стартовом матче младшей возрастной группы городской клуб «Грифон» обыграл сверстников из «Медведя» со счетом 9:1. Победители выступят в республиканском финале в марте. Всего на льду в этом сезоне сойдутся 18 команд.

Отметим, что президент Беларуси славится своей любовью к хоккею и сам регулярно выходит на лед. Так, 28 января команда Александра Лукашенко одержала третью победу в десятых Республиканских соревнованиях любителей хоккея. Бой с командой Витебской области закончился победой президентской дружины со счетом 8:1. Следующая игра команды Лукашенко состоится 11 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске проходят соревнования среди детских подростковых дворовых команд.

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