Граждане Беларуси безоговорочно доверяют СМИ республики. Однако редакциям нужно активнее осваивать интернет, заявила на заседании коллегии по итогам прошедшего года министр информации Лилия Ананич, передает телеканал «МИР 24».

По ее словам, в 2016-м были обеспечены государственные приоритеты в развитии национального информационного пространства. СМИ работали на консолидацию белорусского общества.

«В 2016 году наблюдалась хорошая динамика развития интернет-ресурсов государственных средств массовой информации, мы видим это на примере и региональных, и центральных СМИ. Новые технологии - это элемент борьбы за конкурентное преимущество, борьба за читателя, зрителя, слушателя», - отметила министр информации Беларуси.

Кроме того, Лилия Ананич призвала телеканалы активнее переходить на цифровое вещание. По ее словам, сегодня в формате HD в республике работают только два канала, один из которых «МИР HD» .