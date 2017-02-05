|
Министр информации Беларуси призвала СМИ активнее осваивать интернет
06.02.2017 21:10 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Граждане Беларуси безоговорочно доверяют СМИ республики. Однако редакциям нужно активнее осваивать интернет, заявила на заседании коллегии по итогам прошедшего года министр информации Лилия Ананич, передает телеканал «МИР 24».
По ее словам, в 2016-м были обеспечены государственные приоритеты в развитии национального информационного пространства. СМИ работали на консолидацию белорусского общества.
Кроме того, Лилия Ананич призвала телеканалы активнее переходить на цифровое вещание. По ее словам, сегодня в формате HD в республике работают только два канала, один из которых
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лилия Ананич отметила, что новые технологии позволяют более эффективно бороться за зрителя и читателя.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии