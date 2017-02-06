В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжается комплексная проверка боевой готовности. Постепенное наращивание действий и состава проверяемых войск проходит в соответствии с планом.

По замыслу очередного этапа проводимой проверки, к выполнению задач приступили отдельные мобильные батальоны сил специальных операций и танковый батальон

11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Задачу на приведение в высшую степень боевой готовности получило подразделение тылового обеспечения.

В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил, участвующих в проводимых мероприятиях, продолжается призыв военнообязанных, проведение занятий, рекогносцировка районов проведения тактических учений.

Для развертываемых подразделений осуществляется получение стрелкового оружия и боеприпасов, военно-технического имущества. Организовано получение различных материальных средств со складов и из баз.

Ряд воинских частей и подразделений, успешно выполнив поставленные задачи, возвращается в пункты постоянной дислокации.

Для объективной оценки штаб руководства направил во все привлекаемые к проверке воинские части и подразделения контрольные группы. Поступающая от них информация дает возможность оперативно реагировать на все изменения обстановки, быстро и качественно решать возникающие проблемные вопросы.

В рамках двустороннего военного сотрудничества

В рамках двустороннего военного сотрудничества между силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и воздушно-десантными войсками Вооруженных сил Российской Федерации в период с 6 по 9 февраля проходят планирующие конференции по участию российских военнослужащих в учениях 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.