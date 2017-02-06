Недавно на полигоне Осиповичский завершилось контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками с личным составом реактивного артиллерийского дивизиона 51‑й гвардейской артиллерийской бригады. Это испытание стало заключительным этапом боевого слаживания вновь сформированного подразделения. Реактивщики под руководством заместителя командира 51 абр гвардии подполковника Сергея Александрова с блеском продемонстрировали свое мастерство.





За ходом ратных испытаний следили опытные артиллеристы: командир 51 абр гвардии полковник Андрей Жидович и начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил — начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Геннадий Козловский.

Стоит отметить, что военнослужащие вновь сформированного дивизиона в кратчайшие сроки прошли переподготовку и полностью освоили новую для них боевую технику. Затем на протяжении месяца люди в погонах в полевых условиях практиковались в подготовке и боевом применении реактивных систем залпового огня «Ураган», успешно провели слаживание в составе расчетов и батарей.

— Все военнослужащие подразделения до этого проходили службу в ствольной артиллерии. Исключение — командир дивизиона гвардии подполковник Вадим Чехович. Вся его офицерская жизнь связана с реактивной артиллерией. Поэтому на его плечи легла тяжелая задача по подготовке и переобучению личного состава на новый тип вооружения, — подчеркнул заместитель командира артиллерийской бригады гвардии подполковник Сергей Александров. — Тот, кто знает специфику боевой работы артиллерии, осознает, что разница между этими ее видами вооружения — существенная.

Прибыв на полигон, гвардейцы принялись заряжать пакеты направляющих боевых машин ракетами — вес каждой из них составляет почти триста килограммов. Для быстрого заряжания на вооружении состоят транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) на той же автомобильной базе ЗИЛ‑135ЛМ, что и боевые машины РСЗО «Ураган».

Несмотря на то что ракеты подаются в направляющие в автоматическом режиме, военнослужащим стоит быть максимально внимательными и сконцентрированными. До того как реактивные снаряды окажутся на направляющих боевых машин, их необходимо подготовить: сменить резиновые «наконечники» на взрыватели.

Исходя из специфики контрольных занятий (боевые пуски предстояло выполнять на дальность 8–10 километров), номера расчетов ТЗМ надели на боеприпасы большие тормозные кольца. Именно благодаря этим кольцам реактивная система залпового огня способна вести огонь на столь малые расстояния. Кстати, существуют еще малые тормозные кольца: их применяют, если необходимо добиться того, чтобы ракета приземлилась на удалении 12–16 километров от стартовых позиций. А максимальная дальность полета ракет в соответствии с тактико-техническими характеристиками РСЗО «Ураган» — 35 километров.

