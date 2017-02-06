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«Человек года Витебщины»

06.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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3 февраля в Витебске прошло чествование лауреатов почетного звания «Человек года Витебщины — 2016». Традиционно в наградные списки вошло 100 представителей разных профессий и сфер деятельности.

Как отметил в своем выступлении председатель обл­исполкома Николай Шерстнёв, лауреаты почетного звания «Человек года Витебщины» — люди, которые своим трудом и результатами, активной жизненной позицией, личными качествами заслужили уважение и признание.

— Труд всегда был и остается мерилом ценностей человека, он объединяет людей, наполняет жизнь смыслом и содержанием. История учит: мир, труд, согласие и сплоченность в обществе являются надежным фундаментом благополучия любой страны, — подчеркнул Николай Николаевич.

В этом году почетного звания «Человек года Витебщины» в номинации «Защитник Отечества» удостоен командир войсковой части 55719 гвардии полковник Кирилл Казанцев.

За время службы Кирилл Сергеевич проявил себя как инициативный, грамотный и ответственный офицер, обладающий высокими организаторскими и командирскими качествами, большим опытом выполнения обязанностей на различных должностях.

Пройдя путь от командира взвода до командира воинской части, в своей служебной деятельности гвардии полковник Казанцев твердо и последовательно проводит в жизнь политику государства в области обороны, постоянно совершенствует свою личную профессиональную подготовку и методы управления воинской частью, умело воспитывает подчиненных.

Особое внимание Кирилл Сергеевич уделяет и воспитанию подрастающего поколения, формированию у молодых людей высоких патриотических чувств, верности конституционному и воинскому долгу по защите Отечества, системы ценностей, где на первом месте стоят интересы государства и гражданская ответственность.

За высокие результаты в служебной деятельности и личную преданность делу защиты Отечества гвардии полковник Казанцев неоднократно поощрялся командованием Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, руководящим составом Вооруженных Сил.

Коллектив воинской части искренне поздравляет Кирилла Сергеевича с присвоением ему почетного звания «Человек года Витебщины». Желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в ратном труде на благо нашей Родины.

 

Гвардии подполковник Валерий Янушкевич, фото предоставлено газетой «Полацкі веснік»

 
Теги: Витебск
 
 
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